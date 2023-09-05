Без отца осталось трое детей: в боях под Кременной погиб военный со Славянска. Фото

Во время выполнения боевого задания по отпору российской вооруженной агрессии погиб военнослужащий Антон Гришин со Славянска. Жизнь защитника оборвалась на фронте в родной для него Луганской области.

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Ему было 38 лет, без отца осталось трое детей. О потере сообщили в Славянской городской военной администрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что защитник родился в Славянске. Там же окончил школу №15, работал мастером на мебельной фабрике "Альфа".

"Многие из славянцев знали Антона Гришина как байкера, человека с активной жизненной позицией", – подчеркнул начальник ГВА Вадим Лях.

По его словам, в рядах Сил обороны Украины Антон стал наводчиком-оператором в одном из подразделений. Был старшим солдатом, имел позывной "Америка".

Погиб воин 28 августа во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Кременная на Луганщине.

Героя похоронят в среду, 6 сентября, в Киеве. В Славянске у него остались родители, жена и трое детей: взрослая дочь и двое сыновей-школьников.

"Выражаем близким и родным Героя искренние соболезнования и разделяем с ними боль невыразимой потери. Вечная память и слава украинскому Воину!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выполнения боевого задания возле Авдеевки на Донетчине погиб 24-летний изобретатель Борис Чубин из Одессы. Воин, который имел блестящее образование и знал несколько языков, защищал Украину в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады.

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