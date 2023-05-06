Без осадков, но с заморозками: синоптики дали прогноз погоды на выходные, 6-7 мая

На выходные, 6-7 мая, в Украину снова придут холода. Осадков на этот период в большинстве областей не ожидается.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра в Facebook. В некоторых регионах даже прогнозируются заморозки.

Как заявили синоптики, следующие трое суток пройдут преимущественно без осадков. Исключением станут Закарпатье и Карпаты, где ожидаются дожди с мокрым снегом.

Что касается ветра – ожидается северо-восточный ветер скоростью 5-12 м/с.

Согласно прогнозу, в ближайшую ночь на юге и юго-востоке страны будет +7...+12 градусов, динамика сохранится и на последующие две ночи.

В остальных регионах на выходные температура воздуха ночью будет ощутимо снижаться и достигнет +1 градуса. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +8...+15 градусов.

Заморозки придут в северные и северо-западные области в ночь с 6 на 7 мая, а далее и во все остальные регионы, кроме Закарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По прогнозу синоптиков, лето в Украине ожидается теплое и сухое. Местами возможны небольшие дожди, температура воздуха будет достигать на юге страны +32 и +29 градусов на севере.

– Июнь предвидится достаточно теплый, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей. Аномальной жары ждать не стоит.