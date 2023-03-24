Беременная военнослужащая Евгения Эмеральд попала в ДТП: уже все хорошо, но было очень тяжело. Фото

Украинская защитница, снайпер, офицер Евгения Эмеральд стала участницей ДТП. Как известно, девушка беременная.

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Про подробности аварии снайперша рассказала в своему Instagram-аккаунте в Stories. Она заявила, что с ней все в порядке.

Евгения Эмеральд шокировала своих подписчиков немногословной подписью.

"Попала в аварию. Все потом. Завтра", – написала девушка в своих социальных сетях.

Спустя время Евгения Эмеральд вышла на связь с подписчиками.

"Я вчера шокировала вас сообщением. Да, действительно, у меня была очень серьезная авария. Я живая и целая. Вчера было очень ужасно и тяжело. Вижу все ваши сообщения. Всем отвечу и расскажу", — отметила Евгения, которая вскоре во второй раз станет матерью.

Снайперша показала фото, на котором запечатлена на свадьбе резидентов своего клуба Emerald Club в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская защитница Евгения Эмеральд, известная как Жанна Д'Арк, постоянно твердит, что из-за второй беременности не смогла выгнать оккупанта. Девушка 14 октября вышла замуж за военного Евгения Стипанюка прямо на передовой. А после объявила, что ожидает малыша. Звездная военнослужащая отметила – в тылу находиться труднее, чем на фронте.

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