В школу без знаний не возьмут? Родителям первоклассников дали советы по подготовке

Новый учебный год особенно важен и ответственен для первоклассников и их родителей. Семьи оказываются перед выбором школы, учителя, одежды, атрибутики. Да и в школу в современном мире берут чуть ли не по конкурсу – надо иметь базовые знания.

OBOZREVATEL пообщался с психологом Оксаной Сидун, которая рассказала на что стоит обратить внимание при подготовке ребенка к школе.

"Школа, особенно если ребенок не ходил в садик, это первое место, где ученика оценивает социум. Родителям придется услышать красивый их ребенок или нет, умный ли он, как воспитан. Надо готовиться к этому и позаботиться о своих переживаниях и о самооценке ребенка", – рассказала психолог.

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Она дала советы, что главное в подготовке:

Поход в школу надо отметить и устроить праздник, потому что это важное звено в жизни. Можно поздравить первоклассника в семейном кругу;

Стоит привлечь ребенка к выбору одежды и атрибутов – канцелярии, ранца. Это идентифицирует личность как ученика. Главное – ему все вещи должны нравиться;

Познакомьте школьника с учителем раньше и объясните, что к нему можно обращаться за помощью. Расскажите о правилах, которые могут действовать в той или иной школе.

"Учитель должен быть авторитетом для родителей, потому что они будут транслировать это ребенку. Если учитель не нравится – сразу меняйте его", – добавила психолог.

Кроме того, родителям советуют сдерживать себя в радикальных реакциях на эмоции и трудности ребенка. Если он жалуется, то единственное в чем он нуждается, чтобы его пожалели. А потом предложите ребенку помощь, поинтересуйтесь стоит ли вам вмешиваться в ситуацию, или он хочет решить ее сам.

Кроме так называемой психологической подготовки, в школу надо идти с определенными навыками. По факту в Украине берут в школу всех, однако родителям настоятельно советуют готовить детей раньше – как минимум изучить буквы и цифры.

"У меня в этом году в первый класс идет дочь. Мы ходили к репетитору, чтобы она научилась усидчивости и понимала, что длится занятие. У первоклассников требуют, чтобы они различали дни недели, время. Надо знать буквы, цифры. А еще лучше уметь хоть немного читать и писать. Нужно детям тренировать память. некоторых даже на английский перед школой сдают", – рассказала OBOZREVATEL мама первоклассницы Инна.

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