Беларусские и украинские медики провели сложнейшую операцию солдату ВСУ, у которого в сердце застряла пуля

В Киеве в больнице "Феофания" украинские и беларусские медики провели сложнейшую операцию раненому воину Вооруженных сил Украины. В его сердце застряла пуля.

Об этом сообщили в Telegram-канале "NEXTA". Беларусский врач Максим Павловский уточнил, что хирургическое вмешательство проводили на открытом сердце.

На поле боя молодой солдат получил проникающее ранение грудной клетки, пуля застряла в задней стенке его сердца.

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Благодаря профессионализму медиков пулю удалось успешно извлечь, рану ушили, и сейчас пациент уже проходит реабилитацию, его перевели в палату из реанимации.

Военный рассказал, что он думал, что не выживет, но сейчас уже чувствует себя хорошо. Он хочет восстановиться и снова защищать Украину от захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове, несмотря на обстрелы российских оккупантов, врачи в крайне сложных условиях продолжали оказывать помощь людям. В частности, операции проводились в подвалах при свете мобильных телефонов.