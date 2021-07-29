Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет попасть в страну

Беларусь продлила запрет на въезд граждан Украины на свою территорию. При этом сроки действия меры не уточняются.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, соответствующие данные поступили от посольства Украины в Беларуси. Отмечается, что речь идет о временном запрете.

В то же время для некоторых категорий есть исключение. А именно, это не касается:

иностранцев, которые следуют по дипломатическим и служебным паспортам, пропуску ООН или проездным документам Европейского Союза (членов их семей);

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членов экипаже воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных и локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного сообщения;

иностранцев, которые являются близкими родственниками (супругами) и имеют разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, или граждан страны;

иностранцев, прибывающих в Беларусь для получения образования, но при условии предоставления соответствующих документов (или их копий) белорусских учреждений образования;

тех, кто направляется на вакцинацию против коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, въезд в Беларусь для иностранцев и лиц без гражданства был запрещен с 1 ноября 2020 года.