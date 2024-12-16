Beauty услуги перед праздниками: какие мастера самые востребованы на OLX

В категории "Красота и здоровье" на OLX представлен широкий выбор специалистов, которые предлагают свои услуги — от парикмахеров до массажистов. На основе данных с платформы за ноябрь 2024 года мы определили ключевые инсайты: какие услуги пользуются наибольшей популярностью по количеству отзывов и объявлений и почему OLX является идеальной платформой для поиска своего мастера.

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Самые популярные услуги в категории "Красота и здоровье" на OLX:

Массаж – 234 108 отзывов на объявления.

Бани, сауны и СПА – 29 959 отзывов.

Маникюр, педикюр, наращивание – 19 327 отзывов.

Ресницы и брови – 10 248 отзывов.

Парикмахерские услуги – 7 969 отзывов.

Наибольшее количество предложений среди услуг в категории:

Маникюр и педикюр – 4 908 объявлений.

Массаж – 4 338 объявлений.

Ресницы и брови – 2 850 объявлений.

Парикмахерские услуги – 2 438 объявлений.

Удаление волос – 1 056 объявлений.

Категории с наименьшим количеством объявлений и отзывов:

Визаж и макияж – 539 объявлений и 1 342 отзыва.

Самым популярным регионом по количеству объявлений и отзывов стала Киевская область (6 028 объявлений, 115 191 отзыв). В пятёрку лидеров также вошли Днепропетровская область (2 703 объявления, 37 478 отзывов), Одесская область (1 593, 25 814), Харьковская область (1 549, 23 280), Запорожская и Львовская области (857 и 800 объявлений, 14 146 и 15 790 отзывов соответственно).

Несмотря на то, что Днепропетровская и Харьковская области являются прифронтовыми, они демонстрируют значительную активность как по количеству отзывов (спрос), так и по количеству объявлений (предложение). В Запорожской области наблюдается дисбаланс, где предложение превышает спрос, в сравнении с Львовом, что объясняется прифронтовым статусом региона.

Минимальное количество объявлений и отзывов зафиксировано в Херсонской области (75 объявлений, 553 отзыва), что объясняется активными боевыми действиями и значительным оттоком населения. В пятёрку регионов с наименьшими показателями также входят:

Черновицкая область (149 объявлений, 8 532 отзыва),

Ровенская область (236, 3 010),

Закарпатская область (259, 2 290),

Волынская область (259, 4 242),

Донецкая область (282, 7 015).

Стоит отметить, что в этих регионах количество предложений (объявлений) значительно меньше по сравнению с спросом (отзывами). Особенно выделяется Донецкая область, которая превосходит показатели западных регионов по количеству объявлений и демонстрирует высокую активность по количеству отзывов. Это может быть связано с тем, что услугами активно пользуются как военнослужащие, так и местные жители, которые остались проживать на подконтрольных Украине территориях.

В условиях активного роста числа физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине, в частности среди женщин (59% новых ФЛП в 2024 году открыли именно они), OLX остаётся популярной платформой для самозанятых специалистов, стремящихся развивать свой бизнес. OLX предлагает удобные инструменты для размещения объявлений, доступ к широкой аудитории и возможность привлекать новых клиентов.

Категория "Красота и здоровье" на OLX имеет широкий выбор услуг, что делает платформу удобным местом для поиска мастеров как к праздникам, так и на каждый день. Праздничная прическа, безупречный маникюр и педикюр, массаж, наращивание ресниц, татуаж бровей или даже пирсинг – всё это можно найти на платформе, чтобы сделать праздник или будни ещё приятнее.

*по данным ноября 2024 года