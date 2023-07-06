'Батькивщина' начала волонтерскую программу, которая обеспечит военных автомобилями скорой помощи

Команда Юлии Тимошенко совместно с партнерами начинает специальную программу обеспечения украинских военных новыми автомобилями медицинской помощи.

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Об этом сообщила глава партии "Батькивщина" на своей Facebook-странице.

Очередная волонтерская инициатива призвана обеспечить отдельные подразделения и госпитали вдоль всей линии фронта новыми машинами скорой помощи, оборудованными самым современным и необходимым оборудованием. Одна из них уже передана в одно из медицинских учреждений Харькова.

"Сейчас нет ничего ценнее жизни и здоровья наших воинов. Сейчас нет ничего важнее нашей Победы. Я благодарна каждому, кто это понимает. Я кланяюсь каждому, кто помогает нашей команде действовать без остановки, приближая день освобождения нашей земли от врага", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она убеждена, что чем больше скорых будет передано для нужд ВСУ, тем больше шансов на спасение будет у наших воинов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения центральный офис партии "Батькивщина" стал волонтерским хабом, а команда Юлии Тимошенко постоянно оказывает разностороннюю поддержку и помощь пострадавшим в результате вооруженной агрессии, медицинским работникам и воинам на передовой.