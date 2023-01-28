баште котики! Новый трек Gonivo Record с ветераном Гудыменко несется соцсетями

27 января Jalsomino в колоборации с Мишей Адамчаком и Юрием Гудыменко презентовали песню "Привет котики".

Видео дня

Текст песни состоит из частей видео Юрия Гудыменко, которые он записывал до получения тяжелого ранения и выкладывал в Facebook. Авторы использовали наиболее частые и популярные фразы Юрия и скомбинировали их с ритмической музыкой.

В клипе есть отрывки из Тик-Ток видео украинских военных, где они на фронте записывают как танцуют, радуются, продолжают жить, несмотря на постоянные обстрелы и угрозу смерти.

Музыкант Jalsomino называет себя "Аудиохулиган", известный в Тике Ток треками о Чернобаевке, "до москвы". Миша Адамчак – это медик-доброволец из Ивано-Франковска, а также свирельщик карпатской группы "КораЛЛі".

"Это лучшая работа в мире,

#баште котики,

Посевная скоро, надо заканчивать эту хе*ню", – говорится в тексте песни.

Видео трека можно найти в YouTube — по ссылке.

Напомним, ветеран, молодой политик и общественный активист Юрий Гудыменко защищал Киевщину в Ирпене, затем Харьковщину в составе 130 Батальона территориальной обороны. Он получил проникающее ранение груди, левого коленного сустава и многие ранения мягких тканей во время эвакуации бойца под Дементиевкой Харьковской области в июне. Тогда снаряд разорвался рядом с группой военных, среди которых был Юрий. Результаты повреждения ветеран лечит до сих пор.