Блог | Александр Кирш: Банд*ровцы путинского призыва

Не могу сказать, что после обесточивания Харькова 9 марта я стал бандеровцем. Ни в коем случае.

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Потому как бандеровцем по убеждениям я, русскоязычный еврей, стал ещё 24 февраля прошлого года. 9 марта 2023-го для меня в этом плане уже ничего не изменилось, вот и шли мои статьи то о Северных потоках, то о республиканцах в американском Конгрессе, но вовсе не об очередном злодействе мордора. Я вовсе не желал, чтобы меня, такого несчастного без электричества, связи, интернета, воды и отопления (то на 21 час, то на 15 часов), кто-то пожалел. Не надо нас жалеть! Прекрасно понимаю, что по сравнению с Бахмутом в Харькове курорт.

В общем, в мировоззрении моём ничего не изменилось: как был бандеровцем, так и остался. Но не всех война сделала такими сразу. Кому-то, чтобы внутренне обандериться, нужен был еще дополнительный импульс. Озверин. Они его 9 марта получили. Не знаю, как в других городах, но в Харькове каждый бывший добродушный кот Леопольд стал, наконец, леопардом. Ещё не танком, но уже готовым за Украину перегрызть глотку, а слова "Давайте жить дружно" застряют у него в горле.

Бандеровцы путинского призыва не только любят Украину как никогда до 24.02.2022, но и люто ненавидят её врагов. Как всех, кто сейчас живёт в россии и при этом почему-то на свободе, так и всех, кто живёт в Украине, а россии симпатизирует. А ещё — всех, кто, живя в Украине, в отношении россии нейтрально равнодушен, — этих у*бков с их тупым безразличием не терплю особо остервенело.

Но именно последняя категория оказалась кадровой основой путинского призыва в бандеровцы от 09.03.2023. Внутренним нейтралам, чтобы прозреть, нужно было как раз нечто подобное. Оно близко, в каждом доме и потому очень для них было понятно и эффективно. Возможно, их даже — по всей стране в целом — десятки тысяч. Они — очистились. Они — больше не идиоты. Они — патриоты, хоть и с опозданием. Лучше бы, конечно, чтобы раньше и не из-за бытовых неудобств, а после, например, Бучи, но хорошо хоть так. Нас всё равно стало больше.

Не стоит недооценивать неофитов. Они, как апостол Павел, тоже оказавшийся на недолгое время в темноте, после этого себя ещё покажут.

Вместе победим, мордор будет изничтожен, слава Украине!