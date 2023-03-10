Бахмутский район получил продукты и таблетки для очищения воды от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал Бахмутскому району почти 4 тысячи продуктовых наборов, в которые вошли таблетки для обеззараживания воды. Гуманитарная помощь была направлена в прифронтовые населенные пункты, в частности Торецка, Звановки и Северская.

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Кое-где, из-за отсутствия централизованного водоснабжения, местные жители вынуждены использовать альтернативные источники получения воды. Однако не всегда эта вода безопасна для потребления.

Чтобы помочь людям, в каждый переданный продовольственный набор Фонд поместил специальные таблетки, которые способны очистить примерно 30 литров воды, сделав ее пригодной для питья и приготовления пищи.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.