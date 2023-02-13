''Азовсталь'', Змеиный и освобождение Харьковщины: в Украине сняли серию документальных фильмов о спецназначенцах ГУР. Фото и видео

В Украине сняли документальную кинотрилогию об участии спецназовцев-разведчиков из ГУР МОУ в авиапрорыве на "Азовстале", битве за остров Змеиный и контрнаступлении в Харьковской области. В цикл вошли фильмы "Небо", "Море" и "Земля".

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Презентация кинотрилогии прошла в Медиацентре Украина–Укринформ. Автором проекта является журналист и военнослужащий ВСУ Артем Шевченко.

"Операции, которые здесь коротко освещены: высадка и бой на острове Змеиный, мощное контрнаступление на Харьковщине, в котором принимал участие добровольческий отряд "Кракен", и полеты на "Азовсталь", где армейская авиация демонстрировала чудеса летного мастерства, проникая в тыл врага, – они все достойны того, чтобы быть увековеченными в истории войны, чтобы на этом материале учились другие", – рассказал Артем Шевченко.

Он отметил, что три операции, к которым полностью или частично была причастна военная разведка, легли в основу документальных фильмов "Небо" о событиях весны 2022 года, "Море", где показывают высадку спецназовцев на о. Змеиный 8 мая, а также "Земля" – о наступательной операции осенью 2022 года на харьковском направлении. Каждый из фильмов длится 45 минут.

"Это военная хроника, показанная правдиво, эмоционально через участников разного уровня: начальника ГУР генерал-майора Кирилла Буданова и других должностных лиц, которые имели отношение к операциям, и самое главное, через непосредственных участников боевых действий", – добавил Шевченко.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что каждая из этих операций остается точкой напряжения: о. Змеиный недавно бомбили, операция по деоккупации Мариуполя и возвращение защитников Украины из российского плена еще продолжаются, а Купянск подвергается ударам со стороны врага. В то же время, по его словам, за этим уже стоит история героизма, которую необходимо освещать.

"Именно поэтому генерал Буданов поддержал: мол, люди имеют право знать. Страна и весь мир должны быть осведомлены об успешных операциях не только разведки, но и всех сил обороны – какими усилиями дается результат, как рискуют военные – от момента замысла до реализации операции" , – сказал Юсов.

В то же время заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко подчеркнул, что МКИП финансово поддерживает этот проект, а также присоединится к подобным инициативам, поскольку "документирование военных событий является важной частью сохранения исторической памяти".

Автор фильмов ожидает, что трилогию в скором времени покажут в эфире телемарафона "Єдині новини". Также фильмы будут доступны на Ютуб-канале ГУР МОУ. В планах – переозвучивание кино на английском языке или создание английских субтитров.

Напомним, российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. 28 февраля ВМС ВСУ сообщило, что морские пехотинцы и пограничники, взятые в плен российскими оккупантами на острове Змеиный, живы. Их вернули из плена в ноябре. 30 июня украинские военные полностью освободили Змеиный и заставили захватчиков покинуть его.

Харьковское контрнаступление началось 6 сентября 2022 года. После неожиданного проникновения вглубь российских войск Украина освободила несколько сотен квадратных километров территории до 9 сентября. 10 сентября Институт изучения войны сообщил, что украинские силы вернули контроль над примерно 2500 кв. км Харьковской области. Также сообщалось, что российским войскам пришлось уйти со своей базы в Изюме после того, как их отрезали в результате захвата ключевого железнодорожного узла Купянск.

Российские войска оцепили Мариуполь 2 марта 2022 года, Украинский металлургический комбинат "Азовсталь" стал центром сопротивления украинской армии в ответ на российскую вооруженную агрессию против Украины. 10 апреля российские силы полностью блокировали украинских военных, оставшихся на территории комбината. В то же время состоялась воздушная логистическая операция по поставке гарнизону защитников Мариуполя необходимых грузов и эвакуации раненых.