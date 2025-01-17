От спасения гражданских в Кабуле до операций в тылу врага: интервью с Марком Маккинноном об элитном боевом подразделении ГУР

"Бесстрашные" – масштабное расследование канадского журналиста Марка Маккиннона о работе украинских спецназовцев ГУР в Афганистане и во время российско-украинской войны. В эксклюзивном интервью Национальному союзу журналистов Украины Марк Маккиннон рассказывает о создании этого материала и делится своими наблюдениями о войне в Украине.

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Статья, вышедшая 6 июня 2024 года в газете The Globe and Mail, в ноябре получила престижную премию Ассоциации иностранной прессы (Foreign Press Association Media Award) в категории "Лучшая статья в печатных и веб-изданиях". Жюри отметило, что "эта удивительная работа больше похожа на книгу, чем на статью" и что это "очень сложный, хорошо написанный рассказ", "чрезвычайно хорошо проработанный и человечный".

Марк Маккиннон является старшим международным корреспондентом The Globe and Mail. Он семь раз получал Национальную газетную премию Канады, а в 2016 году был признан в Канаде журналистом года. В последние годы, после того как Марк Маккиннон и председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко во время своих поездок на прифронтовые территории в марте 2023 года случайно познакомились в кафе в Полтавской области, между канадским журналистом и НСЖУ завязалось плодотворное сотрудничество – при содействии союза г-н Маккиннон подготовил материал о работе изюмских журналистов.

Статья "Бесстрашные" рассказывает о чрезвычайном пути украинских элитных боевых подразделений Главного управления разведки: от героического спасения гражданских в Кабуле летом 2021 года до смелых операций в тылу врага во время полномасштабного российского вторжения. Через судьбы конкретных людей – Назара Боровицкого, "Маркуса", "Шамана", Димы Логинова, генерала Кирилла Буданова – автор показывает, как менялась война и как украинские воины приспосабливались к новым вызовам. Читатель узнает об операциях по спасению окруженных в Мариуполе, освобождении Киевщины, рейдах на территорию России. Отдельное внимание уделяется миссии в Кабуле, где украинские спецназовцы спасли сотни гражданских, включая переводчиков The Globe and Mail, когда город захватывал "Талибан". Именно эта миссия стала отправной точкой для написания статьи.

– Господин Марк, что вдохновило вас написать о "Бесстрашных"? Сколько времени вы трудились над этой историей?

– Это была действительно история благодарности. Летом 2021 года мои переводчики оказались в ловушке в Афганистане, когда талибы захватывали Кабул. Все вроде бы были готовы помочь – канадцы, американцы, другие силы на месте, НАТО, но весь риск ложился на самих афганцев. Афганцы и их семьи передвигались со своими бабушками, с маленькими детьми. Им приходилось проходить через смертельно опасные препятствия, чтобы добраться до определенных пунктов встречи. Было минимум полдесятка попыток, и ни одна из них не сработала, потому что они не могли пробиться сквозь огромные толпы вокруг кабульского аэропорта.

Поэтому, когда я узнал летом 2021 года, что в Кабуле есть украинский самолет, я обратился в Офис президента Зеленского и получил разрешение включить моих людей в рейс в Киев. Тогда я знал только то, что это украинский самолет, и только потом понял, что это была команда спецназовцев. И конечно, я был невероятно благодарен за то, что они сделали.

Они были действительно бесстрашными – они шли в город, окружали и сопровождали автобусы с переводчиками Globe and Mail и другими проевропейскими афганцами в аэропорт. Чтобы я начал понимать, кто эти люди, понадобилось некоторое время... Накануне войны я продолжал встречать этих людей, таких как "Маркус" и Дима, – и я понял, что они действительно важные, ключевые бойцы в обороне Украины.

И я решил, как я уже сказал, в благодарность освещать войну из их перспективы, что я продолжаю делать до сих пор. Работа над статьей продолжалась на протяжении всей войны. Я медленно собирал материал, а в последние девять месяцев особенно сосредоточился на этом расследовании.

– Вы посвятили свою награду Назару Боровицкому. Что вас больше всего поразило в его личности и поступках?

– Для меня посвятить награду Назару было очевидным решением. Именно он возглавлял операцию в Кабуле в 2021 году. Он спас переводчицу по имени Фатима, подняв ее на плечо и вынеся из толпы афганских мужчин. И, хотя у меня никогда не было возможности встретиться с ним лично, его храбрость ярко проявляется в этой истории, а также в том, как он погиб.

Он был частью команды ГУР, спасавшей раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года. По правилам каждый должен выполнить одну миссию. Он проделал две. А когда услышал, что вертолет его побратимов сбили, добровольно согласился на третью, с которой не вернулся. Таким он был.

Я очень сблизился с его семьей. Они были чрезвычайно добры и искренни со мной, рассказывая его историю, делясь своим взглядом на войну. Поэтому да, я всегда буду чувствовать долг перед Назаром и его семьей.

– Как работа над "Бесстрашными" повлияла на вас лично и профессионально?

– Это создало довольно странную ситуацию с профессиональной точки зрения. Я знаю об этих мужчинах и женщинах больше, чем имею право опубликовать. В условиях войны нельзя раскрывать слишком много личной информации о бойцах спецподразделений, потому что это сделает их мишенями для россиян. Это очень тонкая грань для меня.

Обычно как журналист ты записываешь все, что знаешь. А в этом случае, хотя я участвовал в миссиях с членами кабульской команды, мне пришлось в определенной степени просто брать их истории и верить, что они рассказывают правду. И это доверие базируется на отношениях, которые сложились между мной и членами этой команды еще с лета 2021 года и афганской спасательной операции. Но это был совсем другой опыт для меня.

– Чем отличается освещение событий в Украине от других конфликтов, которые вы освещали?

– Я освещал войны в Чечне, Афганистане, Ираке, Ливане, Газе. Отличие состоит в том, что обычно сторона, с которой я веду репортажи – когда ты в Афганистане или Ираке – это НАТО или его союзники, которые контролируют воздушное пространство, имеют преимущество в огневой мощи.

Пребывание на востоке Украины сейчас или где-нибудь в Украине в начале войны дает понимание того, как это – быть с другой стороны, быть на стороне, не имеющей преимущества в воздухе, испытывать страх, который приходит с осознанием, что любое транспортное средство может быть случайно атаковано.

Это один из первых конфликтов, где мы иногда снимаем отметки прессы. Мы не ездим с наклейками прессы на наших автомобилях. Иногда мы также снимаем пометки "Пресса" с наших бронежилетов. В предыдущих конфликтах, во всех тех местах, которые я упоминал, я верил, что принадлежность к медиа даст мне определенную защиту, что люди не захотят атаковать посланника, так сказать. Очевидно, мы не верим в это в войне в Украине. И мы видим это сейчас в Газе, где журналисты очень часто становятся мишенями.

– Какова ваша оценка важности украинских фронтовых медиа и что вы можете сказать о журналистах, которые продолжают жить и работать в прифронтовых районах?

– Для меня это стало настоящим открытием – посещать фронтовые медиа, особенно в Изюме, где я провел много времени, общаясь с редактором газеты "Горизонты Изюмщины". Это помогло понять, как это – жить в информационном вакууме, что это значит для местных жителей. Важность фронтовых медиа, особенно газет, в борьбе с этим вакуумом невозможно переоценить. Люди ищут информацию, которой могут доверять, поэтому работа фронтовых газет, поддерживаемых НСЖУ, чрезвычайно важна.

– Как изменилось восприятие Украины и украинцев в Канаде за последние годы?

– Я не думаю, что оно существенно изменилось. Канада всегда очень поддерживала Украину. Она была второй страной после Польши, признавшей независимость Украины в 1991 году. Канадцы, члены диаспоры и канадские дипломаты были большими сторонниками Оранжевой революции и Революции достоинства в 2014 году.

Думаю, всех удивило то сопротивление, которое украинское общество и военные проявили в начале войны. Никто этого не ожидал. Даже канадское посольство было среди тех, которые закрылись и выехали перед вторжением.

Меня беспокоит, что восприятие начинает немного меняться. Я переживаю, что люди не только в Канаде, но и на всем Западе устают от войны, устают видеть, что часть их налогов идет на поддержку Украины. Но я надеюсь, что Канада остается в этом.

– Какой совет вы дали бы журналистам, которые начинают освещать события в Украине?

– Прежде всего, ни одна история не стоит вашей жизни. Надо быть очень осторожным. И я говорю это как человек, который во время своей последней поездки был прямо на передовой с членами кабульской команды, когда они запускали дроны в Россию.

И вы знаете, мы все проводили время в Покровске. Но вы должны быть чрезвычайно благоразумны относительно того, стоит ли история, над которой вы работаете, риска, на который вы идете. Это может быть очень сложно, когда вы молодой журналист или журналист в начале карьеры, пытающийся, откровенно говоря, сделать себе имя, выделиться среди всех журналистов, освещающих ситуацию в Украине.

Но рисковать не следует. Иногда лучшие истории – это те, которые вы уже знаете, истории о людях, жизнь, которую вы проживаете, и жизнь вокруг вас. Не всем нужно стоять в окопе в Купянске, чтобы освещать эту войну. Объяснение миру, как это – жить в Украине сейчас, так же ценно.

– Какие истории из Украины вы планируете освещать в будущем?

– Это сложный вопрос. Никто не знает, что ждет Украину впереди. Я думаю, в январе будет много внимания к инаугурации и любым "мирным" инициативам – я беру слово "мирным" в кавычки, – которые будет иметь в виду команда Дональда Трампа. Я думаю, что россияне активизируют свои усилия, чтобы захватить как можно больше территории Украины к этому моменту. Поэтому очевидно, что предстоит темный период.

Но, знаете ли, Украина переживала и худшее, если честно. И так, главное, что я планирую делать, – это снова и снова возвращаться в Украину.