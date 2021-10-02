Русское "авось пронесет, авось само рассосется, авось повезет, авось поможет, авось рассосется" – это неистребимое, вечное и прекрасное, что может быть в номинантах на премию Дарвина.

"Авось" русские люди начали культивировать еще до СССР. Думаю, что это врожденное и нечто генетическое. Хотя, если честно, просто очень выгодно под "авось" прятать лень, глупость и деградацию.

Поэтому на России все держится на вере не в Бога Отца, Сына и Святого Духа, а вот на вере в "авось".

"А давай пилянем снаряд болгаркой, авось не рванет" — лучшее, что можно услышать от ополчения Донбасса, желательно на расстоянии.

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"А давай съедим этот грибок, авось не ядовитый" — это витает в соцсетях ОРДЛО, выставляющих вожделенный грибок, найденный где-то между мусоркой и терриконом, ведь леса Станицы и поездки за грибами, это теперь для ОРДЛынцев неосуществимая мечта. Есть в "авось" еще один нюанс, русские не хотят вкладывать во что-то деньги, знания, силы и время, но очень хотят результатов. Поэтому используют веру в "авось само, как-то вдруг" и расслабляются. А чего не расслабится, если "авось само, как-то вдруг".

Надеясь на "авось пронесет, авось не заметят, авось попрет" русские развязывали войны, нарушали законы и границы, плевали в лицо мировому сообществу. Знаете, я вот не устаю повторять, но, Украина сделала невероятное, она первая и единственная, жестоко ответила РФ тем самым оборвав все русские "авоси" и надежды уйти от ответственности за совершенные преступления.

Когда мир накрыл "ковид", новое неизученное заболевание, русские привычно все возложили на "авось" и Господа Бога. Ах, да, еще на "русское величие". Это еще более эфемерная вещь, чем авось, но из песни слов не выбросишь. Поэтому РФ, как носитель величия и премии Дарвина, сразу сказала, что "ковид русских, православных не берет" и стала смеяться над антиковидными ограничениями, вводимыми во всем мире.

Антиковидная пропаганда на РФ стала просто гремучей смесью, в которой совмещались несовместимые вещи: авось пронесет, ковида нет, но русская вакцина от него самая лучшая.

Не пронесло!

РФ официально держит планку и первенство не только по инфицированию, но и по смертности и это при том, что данные слегка сдерживают, то есть скрывают настоящие реалии смертности по РФ. И, казалось бы, нам то что, закрываем границы и ждем, пока трупы наших врагов не проплывут по Москве-реке.

Вот меня лично веселят фестивали Дарвинизма, идущие по РФ: то они мощи лобызают, то молебни проводят, то митинги, то линейки в школах, то концерты, то выборы. В общем, завлекают народ в лодку Харона, как могут. Но, меня не веселят новости из Крыма и ОРДЛО, где критическое большинство претендентов на премию Дарвина культивирует такой близкий их сердцу русский "авось".

С одной стороны, там ополчение, пусть себе ковидятся. С другой стороны, критическое большинство жителей ОРДЛО, которое культивирует в сознании "авось как-нибудь само" и во всем опирается на русский мир, русскую вакцину от всего, и прочие российские ништяки, ежедневно штурмующее КПВВ, чтобы приехать в мирные части Украины за пенсией, пособиями, лекарствами и продуктами. Ну, построили себе "угольную швейцарию" настолько прекрасную, что без Украины вчерашние "кормильцы" Украины, прожить уже не могут.

Поэтому, конечно же, страшно, что у нас не введены карантинные меры с ОРДЛО, что не введен режим биологической опасности, ведь жители ОРДЛО "привиты" "русской вакциной от всего", называемой в миру "спутник". И если присмотреться, то карта поражения Украины, красные зоны, это места, куда больше всего приезжает автобусов рейсом "Луганск", "Донецк".

Поэтому за ковидными событиями на РФ, и в ОРДЛО, я следу пристально и с опаской. И вот знаете, я ни на минуту не сомневалась, что с "вакциной" РФ облажается так же, как облажалась со всем и везде, включая ремонтные работы методом "скотч-пластилин" на международной космической станции.

И до сих пор не могу понять, как люди не видят очевидного: РФ продает "вакцину" "спутник", РФ рекламирует "вакцину" "спутник", РФ вакцинировала "вакциной" "спутник" не только своих граждан, но и жителей ОРДЛО.

Смертность на РФ, и смертность в ОРДЛО потрясает. "Спутник" убивает не хуже самого "ковида".

Умирают и привитые, и не привитые. То есть особо российская "вакцина" не влияет на распространение и заражение ковидом. Она попросту не работает, или, работает наоборот, вызывая у человека паралич, тромбофилию, ускоряя онкопроцесс, обостряя имеющиеся хронические заболевания.

"Спутник" — это апофеоз апофигея, это кульминация русского авось. То есть что-то наболтали в пробирке, назвали "вакциной" кольнули населению с мыслью "авось поможет". Как это по-русски.

На РФ поняли, что могут потерять более 45% населения и разрешили ввоз импортных вакцин, полностью подтвердив никчемность и ничтожность "лудшей в мире русской мидицины".

Я как-то написала, что, ковид, это прекрасная возможность для прозрения россиян, но, видимо, не суждено. Главврач Центральной государственной клинической больницы № 24 в российском Екатеринбурге Алексей Малинкин рассказал о кончине от последствий коронавируса пациента, который ранее прошел полный курс вакцинации, пишет "Guildhall"."Один вакцинированный пациент, который находился в реанимационно-анестезиологическом отделении, скончался", — написал Малинкин.

По его словам, пациент три месяца назад прошел вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". По информации Малинкина, всего в ЦГКБ № 24 за сутки умерли шесть пациентов, госпитализированы 24 человека, из них семь — с прививками от COVID-19.

Как сообщала группа "ИС", ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины "Спутник V".

"Ковид" – это была проверка на разум и жителей ОРДЛО. Но, опять же, не суждено. Они снова станцевали на граблях, полностью поверив в "русская вакцина от всего". Скажите кому в ОРДЛО, что на них русские проводят эксперименты с биологическим оружием, вас просто расстреляют под вой толпы "путин нас спасет".

Мне рассказали безумную историю из моего города, где я жила до войны, из Свердловска, Луганской области. Там, как и везде в ОРДЛО, привезли "спутник" для вакцинации, но от него сильно болели и умирали, да и после прививки привитые заболевали. В общем, слухи ползли, люди начали бояться вакцинации. И…вы не поверите…они ехали в Ростов, где по блату им кололи "другой спутник, тот, который делают для путина". "Кремлевская таблетка от всего", часть вторая. И жители ОРДЛО платят деньги за эту вожделенную "вакцину от путина", "которую якобы изготавливают в лабораториях Кремля исключительно для членов правительства, вот по блату, удалось урвать всего 10 доз".

Абсолютное доверие РФ. Абсолютное советское желание и потребность быть выше всех и стоять в очереди по блату за чем-то не доступным для плебса, чувствовать себя выше всех остальных, небожителем, которому (не то, что соседу лоху) укололи "вакцину из пробирки, что колют самому путину".

О том, что больницы РФ и ОРДЛО переполнены, так же, как и морги, здесь говорят давно. Третья волна "ковид" накрыла РФ и ОРДЛО с головой. Кстати, новый штамм здесь упорно называют ротовирусной инфекцией. Ее признаки очень странные: отечность легких, желтушность, рвота, понос, температура, кашель. В общем, такая себе желтуха с пневмонией.

Но, вот что интересно, перед выборами в Госдуму, которые проходили на РФ и в которых принимал участие "народ Донбасса", статистика по ковид сильно изменилась, люди "перестали" болеть и умирать. А вот сразу же после выборов, цифры по заболеваемости и смертности поползли верх.

И вот, цитата из соцсетей ОРДЛО, о том, что там происходит на сегодня: "Вам же говорили, что толкучка в автобусах на выборах просто так не пройдет…

Больницы и морги переполнены: на неподконтрольном Донбассе катастрофическая ситуация с коронавирусом.

На фоне увеличения количества новых случаев коронавируса по всему миру волна (а точнее, цунами) Covid-19 накрыла и "ЛДНР"

Попасть на прием к терапевту невозможно, очереди на КТ и рентген — нереальные, школьников и студентов отправили на незапланированные каникулы, а самое страшное — переполненные морги. В "республиках" очень серьезная ситуация с эпидемией коронавируса. И на скорость ее распространения сильно повлияли массовые мероприятия, которые проводились последние два месяца в регионе.

Еще неделю назад в "министерстве здравоохранения ДНР" сообщали, что больницы, в которых лечат пациентов с COVID-19, заполнены почти на 100% и это статистика не по Донецку, а по всей "республике". Неутешительно выглядит и свежая официальная статистика по заболеваемости. По состоянию на 24 сентября в "ДНР" на лечении находятся более 9 тысяч человек. За сутки зафиксировано около 500 новых случаев коронавируса и 370 больных с пневмонией. Из общего числа пациентов с воспалением легких треть находится на кислородной поддержке.

В связи с этим впервые с начала пандемии в неподконтрольной части Донецкой области с прошлой недели на дистанционное обучение начали переводить школы. Много заболевших было и среди учеников, и среди педагогов. А сегодня стало известно, что с понедельника все школы "ДНР" отправляют на трехнедельные каникулы. Так хотят разорвать цепочку заражений.

"Уже с начала этой недели стали говорить, что школы будут отправлять на три недели либо на удаленку, либо на каникулы, – рассказала сотрудница одной из донецких санстанций Надежда. – Наши проверяющие говорят, что очень много заболевших и в школах, и в садиках".

Также на дистанционное обучение переводят и учреждения среднего и высшего образования.

"Это, наверное, правильно, потому что у нас только и слышно, что то студент заболел, то преподаватель. Отдельными группами отправляли на дистанционку, а сегодня объявили, что уходим все на три недели. И опять, как и в прошлом году, у нас будет самообразование. Но изучать предметы по книгам и Интернету — такое себе занятие. Не все понятно, и спросить у преподавателя далеко не всегда есть возможность", — поделилась с нами студентка Донецкого национального университета.

По информации медиков, больницы переполнены. Причем, аврал как у терапевтов в поликлиниках, так и в стационарных отделениях. Ежедневно возле ковидных баз — очереди из скорых с тяжелыми пациентами.

"Я работаю практически круглосуточно. Если я не в отделении, то дома тоже постоянно звонки. Знакомые знакомых передают мой телефон друг другу. А вы понимаете, что такое лечить по телефону. А принять всех я не могу физически. На работе с утра и до глубокой ночи. Конечно, ситуация катастрофическая", — рассказал врач одной из макеевских больниц.

В одном из донецких Telegram-каналов жительница Макеевки поделилась своими впечатлениями и фото после посещения поликлиники.

Также медики отмечают особенность нынешней волны коронавируса. По их словам, у зараженных очень быстро развивается воспаление легких, которое приводит к летальному исходу.

"Мы в таком режиме работали только в самом начале пандемии. Очень много заболевших. Пневмония развивается стремительно и, что самое опасное, в некоторых случаях почти бессимптомно, без температуры и кашля. Вечером человек почувствовал затрудненное дыхание, а к утру его уже нет. Это, конечно единичные случаи, но они есть", – рассказывает Светлана Игоревна, врач одной из ковидных баз Донецка.

Информацию о большом количестве умерших подтвердили и в донецком морге.

"Вы говорите больницы переполнены, приходите к нам посмотреть, тела лежат в несколько ярусов, скоро уже некуда складывать будет, — говорит сотрудник донецкого морга Евгений, — я не патологоанатом, поэтому диагнозов не знаю, но то, что смертей много – это факт".

В соцсетях местные жители обсуждают, что к ограничительным мерам "власти" должны были прибегнуть раньше, а не ждать, пока ситуация станет критической. Но до выборов в РФ, в которых участвовали и жители "республик", никто карантин не ужесточал. Даже наоборот: массовые мероприятия следовали одно за другим. Не успели отгулять День города и День шахтера, как уже наступил День освобождения Донбасса, когда на Саур-Могиле собрали 6 тысяч человек. А на прошлых выходных людей возили голосовать в Ростовскую область. Только из "ДНР" отправили более 800 автобусов и 12 поездов.

Наш Пасечник решил провести военные сборы резервистов… с соблюдением социальной дистанции. Аахахах… то есть пока у нас каждый день фиксируют большое количество заболевших и умерших от ковида наш пчеловод подумал и решил собрать всех. Не ну а чё это же не люди, да и вообще пусть потренируются, а вдруг с них что-то получится. Только сейчас не та ситуация… и вообще насколько я знаю у нас уже людей, заболевших некуда класть, роддомы закрывают, а вот благодаря таким людям и распространяется ковид.

Выборы прошли, а ковид остался. Он, конечно, как приличный вирус, отступил на время выборов и дней городов. Ну не будет же он нападать на людей, которые на концертах и праздниках отдыхают, а тем более на тех, которые голосуют. Даже в статистике за это время были постоянные уменьшения заболевших. К примеру, по данным на сайте МЗ ДНР 15.09 было 530 случаев заболевания, 16.09 — 434 случая, 17.09 — 309 и т.д. Зато, как только выборы прошли сразу наоборот: 22.09 – 550 случая, а 23.09– 727. Теперь на многих пабликах и телеграм-каналах написали об усилении ограничительных мер в Республике. Указом Главы ДНР № 297 от 24 сентября 2021 года внесены изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 "О введении режима повышенной готовности". Согласно изменениям в связи с угрозой распространения в ДНР новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики вводится режим повышенной готовности. Более того, за нарушение этих мер введены нормальные такие штрафы. Правильно, на концертах погуляли? На выборах РФ поучаствовали? Всё, теперь сидим дома, ждём следующих "отступлений вируса"".

Интересно, а будут ли главари "рыгспублик" обращаться к Путину в связи со сложившейся в "рыгспубликах" ситуацией с ковид? Или же… начнут просить мировое сообщество и манипулировать гуманитарной катастрофой, чтобы получить особый статус в составе Украины, мол, спасите, помогите, ваши (!) украинские (!) граждане(!) умирают – тут амнезия, все забывают, что эти же "граждане" уже и "граждане республик" и граждане РФ- поэтому срочно дайте особый статус, вакцины, и много денег! Вот, мне кажется, что именно эту позицию мы скоро услышим со всех пропагандистских СМИ и пророссийских партий. Авось пожалеют! — новая стратегия ОРДЛО и РФ.

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