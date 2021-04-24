Авиация Нацгвардии помогла транспортировать в Киев органы донора из Запорожья. Видео

Авиация Национальной гвардии и полицейские способствовали срочной транспортировке донорских органов из Запорожья в Киев. Так, 11-летнему мальчику пересадят почку, а также печень женщине, у которой диагностирован цирроз.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Как стало известно, в Запорожье женщина умерла от инсульта, и родственники позволили трансплантацию определенных органов.

"Было принято решение осуществить перелет самолетом Нацгвардии, чтобы как можно быстрее транспортировать врачей из столицы в Запорожье. Там они получат донорские органы и вернутся в Киев. Когда операция по изъятию донорских органов будет завершена, отсчет пойдет на часы. Нельзя терять время, ведь эти органы уже ожидают реципиенты", – рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, ранее в Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку. Операция прошла успешно. Прооперирована была 22-летняя девушка, а донором для нее стала родная мама.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье команда хирургов под руководством директора Института сердца Министерства здравоохранения Бориса Тодурова провела уникальные операции по пересадке органов умершего от обширного инсульта мужчины. Всего лишь за сутки удалось спасти жизнь четверым пациентам.