'Авиапрорыв на Азовсталь': телеканалы покажут фильм о неизвестных деталях спецоперации ГУР в Мариуполе

Сегодня вечером на нескольких каналах состоится премьера фильма о неизвестных деталях уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе.

Видео дня

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Фильм Артема Шевченко "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо" – первая часть документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

Лента рассказывает об уникальной боевой воздушной операции военной разведки Украины.

Во время осады Мариуполя летчики совершили 7 боевых вылетов шестнадцатью вертолетами армейской авиации и каждый, казалось, мог стать последним. Они эвакуировали из города 64 раненых, десантировали 72 бойца и доставили в Мариуполь 30 тонн груза.

"Несмотря на то, что война все еще в острой фазе, наша страна и весь мир должны знать об этих успешных операциях. И здесь мы говорим не только о военной разведке, но и обо всех Силах обороны и о том, какими над усилиями это все удается и как это сложно и действительно рискованно от момента замысла до реализации", – заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Фильм будет показан сегодня, в среду, 8 марта, в 21:15 в рамках телемарафона.