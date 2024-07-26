Авиакомпания 'Украинские вертолеты' передала на фронт очередную партию дронов

С начала полномасштабного вторжения авиакомпания "Украинские вертолеты" передала более 140 млн. гривен на обороноспособность и поддержку военных. На днях очередной пакет помощи на сумму почти 2 млн гривен был отправлен на фронт.

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Исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Сергей Яровой вручил 15 квадрокоптеров Mavic 3T в полной комплектации заместителю командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Эти "птички" полетят защищать украинские позиции, разведывать, корректировать и помогать руководить личным составом.

"Миссия каждого из нас быть максимально полезными. Наша компания получает запросы из разных частей. Есть бригады, с которыми мы работаем не один год, но каждому стараемся помочь. Ибо это общее дело, общая борьба. Было бы хорошо, если бы каждое предприятие взяло под опеку хотя бы одно подразделение и помогало. Мы себе этот вопрос решили. При авиакомпании открыли "Центр поддержки участников боевых действий и членов семей погибших" и адресно направляет помощь тем, кто в этом действительно нуждается", – добавил руководитель Сергей Яровой.

Заместитель командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады подытожил, что передача дронов военным является важным и необходимым шагом:

"Это еще одна наша встреча. Мы неоднократно получали от авиакомпании полезные "дары" на сумму почти 10 млн гривен. Это дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и другое необходимое оборудование для поддержки нашей воинской части. В месяц нам нужно около 1500 таких "птичек". Ребята их извиняются на местах и активно применяют на позициях. Это важно, потому что спасает жизнь".

Все дроны, которые поехали к военным, с тепловизорами. Они супер эффективно работают на поле боя – реагируют на движения неприятеля в условиях ограниченной видимости, особенно ночью. Дроны используются для разведки, наблюдения, позволяют получать точную информацию о расположении противника и маскируют наши позиции.