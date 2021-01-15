Астрономы обнаружили таинственное свечение во Вселенной

Астрономы Института исследований космоса с помощью космического телескопа обнаружили во Вселенной таинственный тусклый свет неизвестного происхождения.

Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной в журнале Astrophysical Journal. Ученые также рассказали, насколько темно в космосе.

Для фиксации свечения они использовали возможности автоматической межпланетной станции New Horizons. На данный момент она находится в Поясе Койпера, вдали от Солнца, так что его свет не мог помешать чистоте эксперимента.

Ранее по уровню свечения ученые пытались определить количество галактик во Вселенной. Для этого проанализировали изображение Hubble Deep Field, полученное космическим телескопом Hubble в 1995 году. На снимке была показана небольшая область в созвездии Большой Медведицы, в которой насчитали почти три тысячи галактик.

Тогда исследователи просчитали, сколько галактик может быть слишком тусклыми для того, чтобы их не увидел телескоп. Теоретическая модель показала, что таковыми являются 90% – около двух триллионов. Именно они формируют фоновое свечение космоса, считают ученые.

Позже исследователи заявили, что, по уточненным данным, к так называемым тусклым галактикам можно отнести всего несколько сотен миллиардов подобных объектов.

Ученые скорректировали результаты исследования, чтобы избавиться от светового загрязнения от свечения звезд и межзвездной пыли, и выяснили, что яркость оставшегося света сравнима со тем, что создал бы темной ночью на стенах комнаты с открытыми шторами свет открытого холодильника, расположенного в другом доме на расстоянии более километра.

По мнению астрономов, источником фонового свечения во Вселенной могут быть также карликовые галактики, галактические гало и межгалактические звезды.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ученые из США и Канады заявили, что смогли обнаружить признаки постоянного гравитационного излучения, проходящего через Вселенную и искажающего ткань пространства-времени.

Они получили Нобелевскую премию по физике за первое в истории прямое обнаружение гравитационных волн, образовавшихся при слиянии двух черных дыр на расстоянии в 1,3 млрд световых лет от Земли.