Астролог назвала людей, которых до 20 июня ждет успех

С 8 по 20 июня многих ждет большая удача, особенно тех, на кого будет влиять Юпитер. Некоторым же придется не сладко из-за воздействия Марса и Черной Луны.

В Instagram астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения тех, на ком будут сказываться положения планет. А также дала свои рекомендации.

Юпитер откроет перспективы для рожденных: 21.02-24.02, 21.04-24.04, 22.05-25.05, 23.06-26.06, 24.08-27.08, 25.10-28.10, 23.11-26.11, 23.12-26.12.

"При условии действий, могут быть перемены в социальном статусе (брак, развод, новая должность), либо награда. Считается, что это время удачи и шансов, которые нужно использовать", – отметила она. ⠀

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А на рожденных 02.02-05.02, 02.04-05.04, 03.05-06.05, 03.06-06.06, 05.08-08.08, 05.10-08.10, 05.11-08.11 04.12-07.12 будет воздействовать Сатурн. Он может принести снижение жизненного тонуса и оптимизма. Вероятно давление со стороны, требования, которые невозможно изменить. Возможна смена работы или, наоборот, укрепление положения в рабочей иерархии. ⠀

А у рожденных 04.01-07.01, 02.02-05.02, 03.03-06.03, 03.05-06.05, 04.07-07.07, 05.08-08.08, 05.09-08.09, 05.11-08.11 грядет новая жизнь, освобождение от чего-либо.

Марс сделает конфликтнее и раздражительнее тех, кто появился на свет: 18.01-28.01, 17.04-27.04, 20.07-30.07, 21.10-31.10.

"Рекомендую направить энергию в положительное русло (физическую активность), иначе энергия сама найдет выход, и он может быть негативным (агрессия к окружающим, например)", – порекомендовала астролог.

Люди, которые родились 15.02-18.02, 16.05-19.05, 18.08-21.08, 18.11-21.11 окажутся под влиянием Черной Луны. Это искушения, тяга к чему-то очень заманчивому, но ведущему вникуда.

"Если поддадитесь, можете пожалеть. А вот отследить куда тянет – полезно", – подчеркнула Анисимова. ⠀

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные: 01.03-03.03, 01.06-03.06, 03.09-05.09, 02.12-04.12

"Присматривайтесь и прислушивайтесь к знакам Вселенной о направлении пути вашей эволюции. Узлы могут показать вам направление развития вашей личности. Вы можете попадать в новые ситуации, чтобы наработать соответствующий опыт. Присмотритесь к тому, что происходит сейчас в вашей жизни. Возможно, стоит пересмотреть свое привычное поведение, – посоветовала специалист. ⠀

Для рожденных: 25.02-15.03, 25.04-15.05, 27.06-17.07, 28.08-17.09, 29.10-17.11 с 8 по 20 июня наступит время побаловать себя. Этому будет способствовать Венера. Также она обещает много флирта и комплиментов. Может потянуть на шопинг и получение удовольствий.

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