Ассоциация городов Украины заявила о готовности встречи с президентом по законопроекту 5655

Главы общин, входящих в Ассоциацию городов Украины, выразили готовность аргументировать президенту опасность законопроекта 5655 для децентрализации и процесса восстановления украинских общин и безопасности.

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Правление Ассоциации обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с его ответом по скандальному градостроительному законопроекту 5655.

"Председатели общин приветствуют отсутствие подписи президента Украины на законопроекте 5655 как его позицию на стороне местного самоуправления и готовы при встрече привести аргументы о его опасности для децентрализации, процесса восстановления украинских общин и безопасности граждан", – говорится в обращении АГУ.

Ассоциация городов Украины объединяет интересы 608 сел, поселков и 401 города, от имени которых обратилась в декабре 2022 к президенту Украины с общей позицией общин относительно законопроекта 5655: его необходимо ветировать.

Законопроект 5655 был принят парламентом в декабре, несмотря на протесты мэров, председателей общин, архитекторов и активистов. Против него выступило и Минкультуры, отметив, что документ может привести к уничтожению культурного наследия, поскольку фактически нивелирует полномочия охранных органов.

Принятие законопроекта №5655 обсуждалось еще с прошлого года. Его ключевым автором является глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, законопроект поможет сделать градостроительство прозрачным.

После принятия законопроекта президента просили его ветировать – соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов. Однако президент этого не сделал, поэтому 5655 находится во взвешенном состоянии. На пресс-конференции Владимир Зеленский сказал, что половина украинских мэров поддерживают этот законопроект, а остальные половина, преимущественно, главы крупных городов, нет. Он отметил, что хочет услышать обе стороны и обсудить с ними последствия закона.