Ассоциация городов Украины отметила 30-летие на форуме в Ивано-Франковске, – Кличко

Ассоциация городов Украины, которая в этом году отмечает свое 30-летие, собралась на форуме в Ивано-Франковске. Это – первое из мероприятий, посвященных юбилею организации. Также региональные форумы местного самоуправления "Ассоциация городов объединяет Украину" запланированы в Чернигове, Днепре и в Геническе. Об этом сообщил глава АГУ Виталий Кличко, открывший форум в Ивано-Франковске.

"За 30 лет количество членов АГУ возросло в 30 раз! Наша Ассоциация увеличивается, становится еще мощнее и эффективнее в отстаивании интересов местного самоуправления, в защите прав общин и перспектив развития городов, поселков и сел Украины. Сегодня в АГУ объединили усилия уже 978 общин. И для меня возглавлять такую авторитетную организацию – очень ответственная и почетная миссия. Спасибо вам за доверие и сотрудничество!", – обратился Кличко к участникам форума – представителям местного самоуправления.

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Он подчеркнул, что на протяжении всех лет своей истории АГУ выступает за развитие в Украине эффективного местного самоуправления как основы демократии в европейском государстве.

"Чтобы обеспечить интересы всех общин – от самых маленьких сел до крупных городов, Ассоциация постоянно ведет диалог и консультации с центральной властью. Это не всегда просто, но мы делаем все, чтобы добиваться результатов", – подчеркнул глава АГУ.

В частности, Кличко отметил, что в 2021 году, благодаря упорству АГУ в бюджетном процессе, общины дополнительно получили почти 54 миллиарда гривен. Из которых 27 миллиардов – это средства для выполнения условий Меморандума по теплу. Предприятия теплоэнерго получили компенсацию за разницу в тарифах за прошедшие годы. И смогли погасить долги за газ.

"Мы смогли обеспечить тепло в жилищах украинцев, не увеличив стоимости тарифов! Как бы сложно это для нас ни было. На 2022 год благодаря Ассоциации для всех общин обеспечено сохранение и привлечение финансового ресурса в общей сложности более 89 миллиардов гривен. Отдельно хочу подчеркнуть, что власть прислушалась к нашим предложениям о необходимости увеличения доли НДФЛ, которая идет в местные бюджеты. В этом году общины будут получать 64 процента этого налога (на 4 процента больше). А это – дополнительные 11 миллиардов гривен в бюджеты общин. Такие результаты нашего с вами сотрудничества, консолидации усилий, свидетельствуют о том, что вместе мы сильнее, крепче. И сделаем еще больше полезных дел для комфортной жизни наших граждан", – сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Ассоциация также реализует разнообразные проекты и программы, которые способствуют развитию общин, демократическому управлению, внедрению смарт-технологий, помогают обеспечить жителям доступ к качественным сервисам.

Также глава АГУ поблагодарил международных партнеров, которые поддерживают реформирование и развитие местного самоуправления в Украине.

"Я убежден, что Ассоциация городов Украины и в дальнейшем будет оставаться авторитетным представителем и защитником интересов общин и проживающих в них жителей. Ведь именно в этом – наша миссия и наша задача, – подчеркнул Кличко. – Сегодня, когда в Украине такая тревожная ситуация, когда нависла угроза дальнейшей агрессии России, мы – все общины – координируем также свои усилия в создании системы территориальной обороны, потому что безопасность – один из главных вопросов, который сегодня волнует украинцев, и сегодня, как никогда важны наше единство, готовность всем вместе защищать свое государство и свое достоинство, защищать и развивать свои общины. Строить сильное и успешное государство с эффективным и состоятельным местным самоуправлением. Работаем дальше на благо наших общин, на воплощение преобразований в наших городах, поселках и селах!", – подчеркнул Виталий Кличко, выступая на открытии форума.

Также 5 февраля на помещении Ивано-Франковской ратуши был открыт памятный знак по случаю 30-летия Ассоциации городов Украины