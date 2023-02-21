'Артемсоль' и UNITED24 выпустили спецпартию знаменитой соли, чтобы поддержать ГУР

К годовщине полномасштабного вторжения ГП "АРТЕМСИЛЬ" и фандрейзинговая платформа UNITED24 презентовали специальную партию соли. "Мощь. Украинская каменная" расфасована в пачки по 200 граммов. Всего партия состоит из 100 000 пачек, ведь удалось обнаружить 20 тонн соли, добытой в шахтах Соледара. "Мощь. Украинская каменная" появилась в продаже 21 февраля в сети одного из супермаркетов и онлайн в сети тоже. Вся прибыль – 465 гривен с каждой пачки – будет направлена на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР.

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Из-за российских обстрелов в шахтах Соледара перестали добывать соль в апреле 2022 года. Это произошло впервые со Второй мировой войны. Цеха "АРТЕМСОЛИ" сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а более 2500 человек, чья жизнь была неразрывно связана с городом Донбасса, покинули свой дом. Часть запасов соли удалось вывезти, но летом 2022 года пачка "АРТЕМСОЛИ", которую знают и любят миллионы украинцев, окончательно скрылась с полок крупных продуктовых сетей.

"Весной 2022 года наше предприятие было вынуждено прекратить работу. Мы знаем, что украинские потребители, как и мы, скучают по пакетам "АРТЕМСОЛИ", ставшим еще одним символом украинской силы. Поэтому мы связались со своими официальными дистрибьюторами по поводу остатков соли. К тому времени удалось найти 20 тонн. Сегодня мы анонсируем, что "АРТЕМСИЛЬ" возвращается в продажу в особом виде с важной целью", - прокомментировал Владимир Низиенко, начальник отдела коммуникации ГП "АРТЕМСИЛЬ".

По словам Низиенко, несмотря на то, что родной город и соляные шахты временно оккупированы, есть вера, что украинская каменная мощь выдержит все испытания и украинцы вернут Соледарь, как и все украинские города.

Иллюстрацию для упаковки специальной партии "АРТЕМСОЛИ" создал известный украинский дизайнер Артем Гусев. Его вариант, в котором слово "Соль" заменено на "Мощь", а каменный цветок – на трезубец, стал вирусным: иллюстрацию устанавливали на аватары в социальных сетях и публиковали в медиа.

"Когда мы впервые увидели эту иллюстрацию, то поняли, что должны ее воплотить в жизнь. Не только вернуть на полки легендарную соль, но и добавить всем украинцам немного мощи. Мы связались с ГП "АРТЕМСИЛЬ" и почувствовали, насколько важен для них этот проект. Ведь это возможность напомнить о предприятии, которое обеспечивало солью всю Украину и является одним из крупнейших в мире. О каждом из 2500 людей, жизнь которых неразрывно связана с шахтами Соледара", – рассказывает Ярослав Гресь, координатор UNITED24.

Стоимость пачки – 500 грн, 465 грн с каждой из них перекажут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР через государственную фандрейзинговую платформу UNITED24. Один дрон стоит 700$.

"Дрон-камикадзе FPV (First Person View) сегодня стал революционным средством ведения боя, ведь такие дроны используются буквально как снайперское оружие с расстояния до 8 километров. Установленные камеры и современные средства связи позволяют оператору управлять летательным аппаратом в режиме реального времени, оставаясь при этом на безопасном расстоянии. Благодаря специальной партии "АРТЕМСОЛИ" мы сможем укомплектовать дронами FPV новую ударную группировку, которая в ближайшее время станет на защиту нашей страны по всей линии фронта", – позывной "Волонтер", командир спецподразделения БпЛА "Крылья" ГУР МО.

"АРТЕМСИЛЬ" в специальной упаковке доступна в магазинах сети одного из супермаркетов и онлайн в сети.

Директор по маркетингу одного из супермаркетов рассказывает, что летом они нашли 300 тонн легендарной соли и вернули на свои полки. Но ее быстро раскупили. Поэтому для них честь представлять "АРТЕМСИЛЬ", украинскую "Мощь", в специальной упаковке и с большой целью. Найти пачку можно в супермаркетах сети.

По охоте соучредителя одной онлайн сети, такая привычная для всех украинцев упаковка "АРТЕМСОЛИ" теперь недоступна нам из-за российского вторжения. Как и многие другие вещи, которые мы научились ценить в этот бурный год.

Онлайн сеть с гордостью эксклюзивно представляет специальную благотворительную партию "АРТЕМСОЛИ" онлайн и бесплатно доставит ее во все свои точки выдачи в Украине. Потому что "Мощь. Украинская каменная" – это то, что нужно нам всем".