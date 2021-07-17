Путин не сможет захватить Украину и поставить нас на колени, – командующий Воздушных сил ВСУ

Россия не пойдет на широкомасштабное наступление против Украины. Вооруженные силы вместе с международными партнерами не дадут Кремлю проявить свои амбициозные претензии.

Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, передает "НВ". По его словам, украинская армия готовится ко всем возможным действиям агрессора на востоке страны.

"У нас есть не только авиация, но и мощные ракетные войска, которые также стоят на страже воздушного пространства. Есть радиолокационная техника, которая заблаговременно обнаруживает и дает наблюдения", – отметил военный.

Командующий ВВС считает, что захват Украины со стороны РФ невозможен, пока наша страна сотрудничает с международными партнерами. "Все те намерения путинского государства захватить Украину и поставить нас на колени – это все пока намерения", – добавил он.

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"Безусловно, если локальный конфликт – рассматриваем чисто Донецкий регион, возможно, подключение Крымского региона. А если широкомасштабно, я думаю, что на это сейчас рассчитывать нельзя, потому что наши партнеры вместе с нами не дадут агрессору проявить свои амбициозные претензии к Украине и начать широкомасштабную агрессию", – подчеркнул военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель напомнил, что их государства едины в защите своих союзников от российской агрессии.