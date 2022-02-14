Археология большой стройки: в Днепре покажут артефакты, найденные при прокладке трассы Н-31

Разнообразные археологические находки, найденные при строительстве трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, датирующиеся от времен палеолита (10 тысяч лет до нашей эры) до начала ХХ века, можно будет увидеть на выставке, организованной Службой автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Всего было найдено около 1,5 тысяч артефактов, многие из которых будут представлены на выставке "Археология большой стройки: перекресток путей", сообщает Служба автодорог в Facebook.

В ходе строительства трассы Н-31 археологами были исследованы четыре многослойных поселения и фортификационные сооружения на площади более 16 тысяч квадратных метров.

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"Такие масштабные исследования стали возможны благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", ведь дорожники и археологи работают в синергии. Ученые изымают артефакты, а строители прокладывают новую современную автодорогу", - отмечают организаторы выставки.

В число экспонатов вошли кремневые и костяные орудия труда, украшения периода поздней бронзы, разнообразная керамика от древнейших лепных сосудов до стеклянных изделий начала ХХ века.

Также на выставке можно будет узнать, в каком месте Днепропетровской области были найдены останки черепахи, жившей три тысячи лет назад, из каких материалов изготавливали одежду в древности, увидеть серпы и зернотерки времен бронзового периода и многое другое.

Современные технологии позволят также посетителям оказаться на местах проведения раскопок и увидеть, как рождается новая автомагистраль.

Напомним, трасса Н-31 Днепр – Решетиловка является одним из ключевых проектов программы Владимира Зеленского "Большая стройка". Всего с начала реализации президентской программы в Украине было построено и восстановлено 14 000 км дорог. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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