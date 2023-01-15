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Арестович выдал порцию тупости и хайпа о ракете в Днепре. Оккупанты в экстазе

Леся Гасыч
мнения
Общество / Мнения
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Арестович выдал порцию тупости и хайпа о ракете в Днепре. Оккупанты в экстазе

Вчера Люся-арестович ляпнул то, что он ляпает всегда – порцию тупости и хайпа. рашасми и каналы оккупантов прямо в экстазе купались от его слов, ведь отмазку он дал им идеальную – украинские ПВО сами себя обстреляли. Люсю даже соловьев пригласил на работу. Сказать, что он м…к – ничего не сказать. После первого высера он не остановился, а добавил второй, о нашей ракете ПВО в Польше. Зачем нам расследование, арестович дал все расклады, эй! Это если не считать кучу комментариев, которые он оставил по теме.

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Далее текст на языке оригинала.

І от сьогодні експерд протверезів чи получив по шапці (навряд) і видав черговий феєричний пост – він втомився! Бо йде 320 день війни, він заговорився, не подумав і все що ще можна придумати з не, тільки то не він був.

Тим часом, у Дніпрі вже більше 20 загиблих, знищено понад 70 квартир, долі біля двох сотень людей зруйновані!

А в нас досі знаходяться ті, кому хайп понад усе. На секундочку, підполковник.

Арестович выдал порцию тупости и хайпа о ракете в Днепре. Оккупанты в экстазе

П.С. Книгу знайшли під час розбору завалів будинків. Мене бісять слова "вони відповідять за все", бо щось не відповідають або дуже повільно, а нам хочеться справедливості і помсти. І хочеться, щоб кожен узкій відчув на собі все це горе, до останньої краплі. Наша злість і ненависть до окупанта не має меж, донатити на ЗСУ і віримо в Перемогу! Реквізити – треба машини нашим котикам.

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А з оцими всіма Люсями хотілося б теж розібратись.

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