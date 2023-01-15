Вчера Люся-арестович ляпнул то, что он ляпает всегда – порцию тупости и хайпа. рашасми и каналы оккупантов прямо в экстазе купались от его слов, ведь отмазку он дал им идеальную – украинские ПВО сами себя обстреляли. Люсю даже соловьев пригласил на работу. Сказать, что он м…к – ничего не сказать. После первого высера он не остановился, а добавил второй, о нашей ракете ПВО в Польше. Зачем нам расследование, арестович дал все расклады, эй! Это если не считать кучу комментариев, которые он оставил по теме.

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Далее текст на языке оригинала.

І от сьогодні експерд протверезів чи получив по шапці (навряд) і видав черговий феєричний пост – він втомився! Бо йде 320 день війни, він заговорився, не подумав і все що ще можна придумати з не, тільки то не він був.

Тим часом, у Дніпрі вже більше 20 загиблих, знищено понад 70 квартир, долі біля двох сотень людей зруйновані!

А в нас досі знаходяться ті, кому хайп понад усе. На секундочку, підполковник.

П.С. Книгу знайшли під час розбору завалів будинків. Мене бісять слова "вони відповідять за все", бо щось не відповідають або дуже повільно, а нам хочеться справедливості і помсти. І хочеться, щоб кожен узкій відчув на собі все це горе, до останньої краплі. Наша злість і ненависть до окупанта не має меж, донатити на ЗСУ і віримо в Перемогу! Реквізити – треба машини нашим котикам.

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А з оцими всіма Люсями хотілося б теж розібратись.