Аппараты косвенного массажа сердца Easy Pulse к стабпунктам Купянская, Покровска и Лимана: Валерий Дубиль и БФ 'Надія' продолжают гуманитарную миссию

"Смертности в Украине составляют 18,6 на 1000 человек. Этому причина — война и вражеские атаки. Это самый высокий уровень смертности в мире. Кроме этого украинцы занимают последнее место по показателям рождаемости. Таковы наши реалии. Должны продолжать миссию — спасать жизнь. Поэтому мы с гуманитарной миссией Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" в очередной раз в госпиталях и стабилизационных пунктах Харькова, Боровой, Купянская, Славянская, Лимана, Покровска", – заявил первый заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ "Надія" Валерий Дубиль, ссылаясь на последние отчеты Центрального разведывательного управления США о уровень смертности и рождаемости в мире.

"Сегодня мы с командой волонтеров доставили ценную партию аппаратов косвенного массажа сердца из Швейцарии Easy Pulse в стабпункты. Эти аппараты – незаменимы на войне. Медики ежедневно используют их. Ведь когда останавливается сердце наших воинов, включается Easy Pulse, помогающий вернуть раненых в жизнь", — отметил Валерий Дубиль.

С начала полномасштабной войны фонд "Надія" сосредоточил свою деятельность на помощи учреждениям здравоохранения.

"В прифронтовых госпиталях мы часто посещаем раненых защитников и защитниц. Своими глазами убеждаемся, что такие медучреждения — место надежды: быстрое выздоровление, эффективное лечение, жизнь. Именно поэтому наша основная миссия — обеспечить прифронтовые госпитали и дать медикам "оружие", которое будет спасать. Спасибо каждому, кто нас поддерживает в этом, особенно семье Герег и компании Эпицентр", — добавил Валерий Дубиль.

Он рассказал, что кроме медицины передали ребятам средства связи и зарядные устройства.

"Станции Starlink, мощные генераторы и зарядные станции – все это крайне необходимо для наших военных. Благодаря партнерам: Алексею Омельяненко, Юлии Богатыревой, Андрею Милованову, Анатолию Шкрибляку, Владлену Никитину, Дмитрию Никитину и другим людям мы с командой передали все это нашим ВСУ", — сказал Валерий Дубиль.