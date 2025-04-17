Андрей Матюха поддержал 'Охматдет': больница получила современную хирургическую систему Thompson

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" появилась высокотехнологичная ретракторная система Thompson. Она значительно повышает качество хирургических вмешательств у детей. Оборудование было закуплено благодаря объединению усилий Фонда Андрея Матюхи и организации Good Donations.

Андрей Матюха: "Это лучшее в своём классе оборудование"

Система Thompson широко используется в мировой медицинской практике — в онкохирургии, нейрохирургии, ортопедии и других сферах. Её ключевые преимущества:

идеальный доступ к операционному полю;

освобождение рук хирурга для более точных манипуляций;

сокращение продолжительности операции и времени наркоза;

минимальное давление на ткани — особенно важно для маленьких детей;

снижение утомляемости врачей при сложных вмешательствах.

Стоимость полного комплекта превысила 2,2 миллиона гривен. Его эффективность уже сейчас означает рост безопасности для сотен пациентов.

"Когда речь идёт о здоровье детей — мы не имеем права экономить", — заявил Андрей Матюха.

Благотворительность Андрея Матюхи: Вклад в развитие детской медицины

Фонд Андрея Матюхи регулярно поддерживает медицинские инициативы, обеспечивая больницы современным оборудованием. Особое внимание уделяется именно детским учреждениям, которые особенно нуждаются в современных инструментах.

В этот раз совместно с фондом Good Donations удалось осуществить полноценную закупку системы, которая будет служить десятилетиями.

В отделении неотложной хирургии Охматдета ежегодно проводят более 300 сложных операций. Современное оборудование не только повышает точность вмешательств, но и придаёт медикам уверенность в каждом движении.