Андрей Матюха поддержал "Охматдет": больница получила современную хирургическую систему Thompson
В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" появилась высокотехнологичная ретракторная система Thompson. Она значительно повышает качество хирургических вмешательств у детей. Оборудование было закуплено благодаря объединению усилий Фонда Андрея Матюхи и организации Good Donations.
Андрей Матюха: "Это лучшее в своём классе оборудование"
Система Thompson широко используется в мировой медицинской практике — в онкохирургии, нейрохирургии, ортопедии и других сферах. Её ключевые преимущества:
- идеальный доступ к операционному полю;
- освобождение рук хирурга для более точных манипуляций;
- сокращение продолжительности операции и времени наркоза;
- минимальное давление на ткани — особенно важно для маленьких детей;
- снижение утомляемости врачей при сложных вмешательствах.
Стоимость полного комплекта превысила 2,2 миллиона гривен. Его эффективность уже сейчас означает рост безопасности для сотен пациентов.
"Когда речь идёт о здоровье детей — мы не имеем права экономить", — заявил Андрей Матюха.
Благотворительность Андрея Матюхи: Вклад в развитие детской медицины
Фонд Андрея Матюхи регулярно поддерживает медицинские инициативы, обеспечивая больницы современным оборудованием. Особое внимание уделяется именно детским учреждениям, которые особенно нуждаются в современных инструментах.
В этот раз совместно с фондом Good Donations удалось осуществить полноценную закупку системы, которая будет служить десятилетиями.
В отделении неотложной хирургии Охматдета ежегодно проводят более 300 сложных операций. Современное оборудование не только повышает точность вмешательств, но и придаёт медикам уверенность в каждом движении.