В рамках своего визита в Украину по случаю празднования 30-й годовщины независимости нашего государства Вселенский Патриарх Варфоломей присвоил титул архонта меценату Православной Церкви Украины Андрею Мацоли. Таким образом Андрей Мацола стал первым украинцем среди архонтов Вселенского Патриархата.

Как пишет "24 канал", торжественная молитва и церемония вручения награды состоялись в Митрополичьем доме – резиденции Предстоятеля Православной Церкви Украины.

Его Святейшество отметил, что Церковь-Мать на протяжении многих веков по всему миру отмечает достойных людей этой высокой наградой: "Материнская Церковь Константинополя с византийских времен, то есть на протяжении многих веков, удостаивает чести отдельных лиц, которые вносят значительный вклад в ее развитие, предоставляя все то, что они могут дать Церкви: будь то материальные блага, или моральные".

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Титул архонта присваивается Его Всесвятостью Вселенским Патриархом за выдающееся служение Церкви хорошо известным, выдающимся и уважаемым лидерам Православной Церкви. Обычно, это также одни из самых влиятельных людей в общинах. Больше всего Архонтов – в США и Канаде. В США, где их чуть более 700 человек, они объединились в Орден Святого Апостола Андрея. В 1986 году этот орден основал "Награду Афинагора по правам человека", лауреатами которой в разные годы были 39-й Президент США Джимми Картер, 41-й Президент США Джордж Буш и его жена Барбара Буш, 46-й и действующий сегодня Президент США Джозеф Байден, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев, Мать Тереза из Калькутты и другие.

Отмечая Андрея Мацолу, Его Святейшество также отметил, что награждение состоялось по представлению Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифаний.

"Мы, оба Предстоятели, хотим отметить вас и хотим поблагодарить за то, что вы пытаетесь создать прочную почву для этой молодой Церкви, которая еще только зарождается и развивается, и вы как раз есть среди тех людей, благодаря которым она начала свою жизнь и живет, – добавил его Всесвятость. – Я молюсь за то, чтобы Бог помогал Вам. Поздравляю вас и желаю вам всего наилучшего и Божьего благословения".