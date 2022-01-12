Ананасы, манго и цитрусовая икра – под Харьковом в обычных теплицах вырастили целый тропический сад

Жительница Харьковской области в обычных теплицах вырастила целый тропический сад. У нее произрастает более 70 сортов цитрусовых.

Валентина Черкашина выращивает лимоны великаны, душистые кумкваты, фингерлайм, который еще называют цитрусовой икрой, а также ананасы, авокадо, манго, бананы и многое другое. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Женщина проработала 20 лет в швейном отделе, а после переезда в деревню занялась садоводством.

"Я все выглядывала из окон и думала, что такая большая территория, 20 соток. Чтобы с этим сделает?" - рассказала владелица тропического сада.

Видео дня

Изначально женщина посадила полтора десятка саженцев лимонов и кумкватов. Небольшие деревца она покупала в разных уголках Украины и мира. Огромные лимоны Черкашина приобрела у украинских селекционеров, а грейпфруты привезла из Италии. Особенность деревьев в том, что у них один генетический код и 300 видов можно привить на одно дерево.

По словам женщины, тропические фрукты довольно капризны и любят влажность и тепло – температура должна быть не менее +16.

На данный момент сад уже превратился в туристическую изюминку. Сюда на экскурсии ездят по целым семьям.