Американский ученый развеял зловещее отношение к вакцине от COVID-19

Вакцины от коронавируса, по предварительным данным, в 20 раз снижают возможность инфицирования и защищают от тяжелых осложнений и смерти.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал директор Global Virus Network Center of Excellence, советник Всемирной организации здравоохранения и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. По его словам, это – одна из наиболее эффективных вакцин, которые известны, несмотря на опасение людей.

"Во многих странах уже давно распространяется отношение к вакцинам как к чему-то зловещему. Мол, людям будут вкалывать микрочипы. Но вакцина от COVID-19 в 20 раз снижает вероятность заболеть и почти исчезает возможность получить тяжелые осложнения. Такое редко бывает", – отметил он.

По его словам, предварительные данные вакцины от коронавируса показывают 95-процентную защиту. Если этот факт подтвердится по окончанию всех испытаний, данные препараты станут самыми эффективными изо всех существующих вакцин.

"Она не просто защищает от легкой и средней формы, но в основном – что важнее всего – вакцина защищает от тяжелой болезни и смерти. Поэтому прививаться надо вне всякого сомнения. У нас в руках препарат, который может спасти жизни", – резюмировал ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, переболевшие коронавирусом, массово жалуются на проблемы со здоровьем, которые он спровоцировал. В топе – сердечно-сосудистые осложнения, болезни печени, почек, легких и жалобы на скачки артериального давления.