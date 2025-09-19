Аллея надежды: на Харьковщине освобожденный из плена воин лично снял свое фото со стенда пропавших без вести. Фото

На Харьковщине в поселке Краснокутск 17 сентября открыли аллею с портретами пропавших без вести украинских воинов. Особым моментом мероприятия стало то, что его посетил 48-летний Игорь Яковлев, которого освободили из российской неволи, и сам снял свое фото со стенда.

Он обратился к семьям, которые несмотря на все надеются и ждут возвращения своих защитников. Об этом рассказала руководитель СВА Ирина Карабут.

"Его обращение к семьям погибших и пропавших вселило во всех нас большую надежду на возвращение наших Героев. Это – доказательство того, что нет ничего невозможного, когда веришь и любишь"' – написала Ирина Карабут.

Игорь Яковлев попал в плен в июне 2022 года, а вернуться домой удалось после более трех лет ожидания. Он был одним из группы украинцев, которых вернули в рамках обмена 23 июля 2025 года.

Похожая история жизни и у 57-летнего Григория Кужеля из Макеевки на Черниговщине, который находился в российском плену более полугода и считался пропавшим без вести. Об этом рассказали в Макеевской сельской территориальной громаде.

Мужчину мобилизовали в июне 2024 года, а 5 декабря сообщили о его исчезновении возле села Ивановское Донецкой области.

Через полгода, в июне 2025-го, его вернули из плена с раненой рукой вместе с другими тяжелоранеными и тяжелобольными воинами в рамках первого этапа обмена пленными, о котором стороны договорились в Стамбуле.

К сожалению, за два месяца до обмена умер отец Григория, так и не дождавшись своего сына домой.

6 сентября громада Макеевки празднично встретила защитника. Григорию вручили хлеб на рушнике, флаг и вышиванку.

Григорий Кужель также собственноручно убрал свою фотографию со стенда без вести пропавших.

Сколько украинцев считаются пропавшими без вести

В Украине пропавшими без вести считают почти 63 тысячи человек. В отношении около 10 тысяч из них есть подтверждение, что они находятся в российском плену. Речь идет как об официальных подтверждениях – от страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста (МККК), – так и о неофициальных. Основные неофициальные источники информации – свидетельства тех, кто вернулся из неволи, и поиск по OSINT

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов. По его словам, сейчас Единый реестр пропавших без вести содержит около 63 тысяч человек – большинство из них исчезло из-за войны и оккупации.

Все, кто получил статус пропавших без вести, остаются в реестре, пока человека не освободят из плена или пока не будет принято юридическое решение об идентификации тела.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла законопроект, который определяет четкие правила установления военнослужащих, пропавших без вести, погибшими в связи с боевыми действиями. Документ устанавливает, что пропавшее без вести лицо можно будет юридически признать умершим по истечении двух лет с момента завершения боевых действий. В то же время предусмотрена и возможность более раннего решения — если есть обстоятельства, которые могли непосредственно угрожать жизни пропавшего. В таком случае суд сможет объявить человека умершим уже через шесть месяцев после вероятной гибели.

