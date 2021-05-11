Так, друзья, сегодня будет интересный пост про советские вино-водочные магазины. Недавно я опубликовал два популярных поста — о том, как советская власть спаивала население и о том, как выглядел реальный СССР в семидесятые годы. Разумеется — в комментарии пришло много фанатов СССР, которые написали — мол это всё враньё, а советская власть наоборот заботилась о том, чтобы никто не пил.

На самом деле это типичное советское лицемерие — говорить одно, а делать совершенно другое. Да, действительно — на словах советская власть вроде бы боролась с алкоголизмом, но на деле — делал всё, чтобы народ пил. Для спаивания граждан существовала целая огромная сеть вино-водочных магазинов — которые, кстати, полностью умерли при "загнивающем капитализме" — просто "мерзким капиталистам" невыгодно спаивать народ, в отличие от большевиков.

Как правило, советские вино-водочные магазины размещались в отельных зданиях (чтобы предотвратить смертоубийство обычных граждан) и были настоящими гнездовьями советских алкоголиков, которые курсировали по настоящей пищевой алко-цепочке доминошный столик — вино-водочный магазин — пункт приёма стеклотары. Чаще всего все эти объекты располагались внутри больших закрытых дворов-кластеров хрущёвской и брежневской застройки — думаю, многие из вас помнят образы из советского детства или юности, как помятые товарищи в майках-алкоголичках и в драных синих спортивных трико таскались внутри таких дворов по обозначенному выше маршруту.

В общем, в сегодняшнем посте — рассказ о советских вино-водочных.

Что было в "идеальном СССР"?

В том самом "идеальном СССР", о котором любят вспоминать фанаты этой страны, всегда светило солнце, люди получали бесплатные семикомнатные квартиры, пять автомобилей в подарок, по 1000 рублей зарплаты, а питались исключительно вкуснейшей Докторской колбасой и лучшем в мире советским мороженым. Алкаши в этом мире тоже были — но лишь в виде "порицаемого явления". По телевизору показывали парады трудящихся, что несли плакаты вроде "алкоголь и социализм не совместимы!"

Алкоголиков "прорабатывали" в стенгазетах на предприятиях (много где висели отдельные стенды с заголовками вроде "Пьянству — бой!"), а также пугали милицией и отправкой в ЛТП:

Однако всё было без толку — народ пил всё больше и больше, и "телевизионная реальность" никак не хотела состыковываться с советской действительностью — где очереди за алкоголем становились всё длиннее и длиннее. Мне особенно нравится вот этот снимок, на котором эти две реальности сошлись воедино — на фоне витрины с надписью "Слава Родине Октября!" стоит длиннющая "социалистическая" очередь.

Как были устроены советские вино-водочные магазины.

В общем, как вы уже поняли — слова сильно расходились с делами. На словах советская власть была против алкоголизации, а по делам — очень даже за. Для спаивания населенияво всех городах и местечках была открыта обширная сеть вино-водочных магазинов, которые работали по всей стране — от Бреста до Петропавловска-Камчатского. На фото нижей — советский вино-водочный магазин аж в Анадыре, в который даже в сильную пургу стоит огромная очередь:

Как правило, советские вино-водочные магазины представляли собой отдельное стоящее здание или пристройку к магазину, с обратной стороны которых либо где-то поблизости был также и пункт приёма стеклотары. Внутреннее убранство магазина зависело от степени дикости местного населения — где-то это мог быть обычный магазин с прилавками вдоль стен, а где-то алкоголь мог находится целиком закрытый сваренными из арматуры решетками, а выдавать его всем "страждущим" могли через окошко, это могло выглядеть вот так:

Или так:

Объединяло абсолютно все советские вино-водочные магазины одно — везде алкоголь находился на значительном удалении от покупателя, дабы те его не размели. Ещё в советские вино-водочные магазины всегда стояли очереди, выглядели они примерно так. Если видите фото очереди у советского магазина, и кто-то кому-то уже залез на голову — будьте уверены, что это очередь за алкоголем.

Очереди возникали в те дни, когда в магазин привозили водку или бутилированное пиво — всё дело в том, что количество "товара" было ограниченным, и на всех страждущих могло не хватить. Водка могла быть "Русской" либо "Пшеничной", также могли привезти "Столичную" или "Юбилейную". Выдавали её, как правило, "по две в одни руки", что можно хорошо увидеть на фотках той эпохи — как правило, "пузыри с беленькой" держали фирменным хватом одной руки, другой отбиваясь от ещё неотоваренных коллег по очереди:

Если в магазин завозили бутилированное пиво (чаще всего "Жигулёвское") — то его также разметали очень быстро, собрав перед этим гигантскую очередь. Всё дело в том, что советское бутилированное пиво было неразбавленным — в отличие от разливного, в бочку с которым продавщица на виду у всех могла бухнуть 2-3 ведра сырой воды. Норма отпуска пива в советских вино-водочных была не более одного ящика в руки — и часто это пиво прямо так и выносили в ящиках, либо передавали из рук в руки — существовал особая "алко-солидарность", и бутылки из ящика по дороге к покупателю никто не тырил. Ещё за пивом могли придти с небольшой кожаной сумочкой с ремешком на руку, которая при желании раскладывалась в огромную сумищу — в которую влезал как раз ящик алкоголя — все 20 бутылок.

Как возникали очереди у вино-водочных? Обычно по близлежащим районам проносился слух, что в магазин завезли водку. Всех буквально как ветром сдувало с доминошных столиков — и молодые, и зрелые мужики, а также пенсионеры сломя голву летели занимать очередь. Уже буквально через 5-10 минут после того, как кто-то пускал слух, крыльцо вино-водочного начинало выглядеть вот так:

Или так:

Или вот так — здесь магазин ещё закрыт, а женщина а переднем плане видимо показывает, что "будут давать по две в одни руки".

Где это всё пили. Круговорот.

Современное поколение может спросить — а зачем, собственно, все эти люди давились и душились в очередях? Не проще ли было пойти и выпить в каком-нибудь кафе, как это можно сделать сейчас? Нет, не проще. Всё дело в том, что нормальных кафе в СССР не существовало в принципе. Были только заводские и городские столовые в которых не было алкоголя, а также рестораны. В ресторане всё было жутко дорого — огромная наценка на алкоголь и продукты (часто — десятикратная), и там отдыхала "советская богема". Что интересно — почти во всех советских ресторанах не было окон (либо они были занавешены шторами), а также никогда не было настенных часов — чтобы народ просидел как можно дольше и оставил там треть, если не половину зарплаты.

Ещё в крупных города существовали пивные-стекляшки, вроде кафе "Ассоль" из фильма "Афоня". Контингент там собирался соответствующий, вот примерно такой народ неопределённого возраста и пола:

Но чаще всего простые советские алкоголики выпивали не в стекляшках (и уж конечно не в ресторанах), а попросту на улице. Добытое с боями в очередях распивали за доминошными столиками, на верандах детских садов и во всяких детских ракетах да избушках на курьих ножках. А нередко советские алкоголики принимали горючее прямо у магазина, в любую погоду:

После можно было проснуться и пойти искать пустые бутылки — их можно было сдать и на вырученные деньги похмелиться. Вот так и шел тот самый "круговорот тихой советской жизни", о котором так любят рассказывать фанаты СССР.

А вы помните советские вино-водочные? Покупали в них что-нибудь?

Напишите в комментариях, интересно)

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