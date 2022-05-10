Альфа-Банк Украина присоединился к работе горячей линии по помощи пострадавшим от войны

Агенты поддержки Альфа-Банка одними из первых откликнулись на предложение Министерства цифровой трансформации присоединиться к работе горячей линии пострадавшим от военных действий. Так, 15 операторов банка на волонтерских началах уже предоставляют консультации украинцам, успешно пройдя обучение. За первые 4 дня работы агенты поддержки приняли более 3,2 тыс. звонков. Тематика обращений: выплаты для внутренне перемещенных лиц, пособие по безработице и другая социальная поддержка.

Горячая линия работает по номеру 0 800 33 18 34. График работы с 8:00 до 22:00, звонки с телефонов украинских мобильных операторов бесплатны.

Альфа-Банк и раньше плодотворно сотрудничал с Министерством цифровой трансформации. Так, стать клиентом цифрового банка Sense SuperApp можно через сервис Дія, так же как пройти отделенную повторную идентификацию. Кроме того, клиенту доступно оформление карты является єПідтримка через Sense.