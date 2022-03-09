Альфа-Банк Украина обеспечил возможность снятия наличных денег на кассах "Эпицентра"
Альфа-Банк Украина предлагает покупателям торговой сети Эпицентр снять наличные деньги на кассах при расчете за приобретенный товар. Лимит по картам Visa и Mastercard 6000 грн. В настоящее время эта услуга доступна в 10 магазинах Эпицентра в разных регионах Украины.
Все, что клиенту нужно – при расчете за товар на кассе в размере не менее 1 грн уведомить кассира о необходимости снять наличные. Рекомендуем заранее уточнить доступность услуги в конкретной кассе.
Альфа-Банк Украина делает все возможное, чтобы клиент мог получить наличные деньги в как можно большем количестве точек по всей Украине. Команда финучреждения планирует увеличить количество Эпицентров, где доступна эта услуга до 40 магазинов.
Список магазинов Эпицентра, где уже можно снять наличные:
Винницкая область, Винницкий район, с. Зарванцы, Хмельницкое шоссе, дом. 1а;
Запорожье, ул. Запорожская, 1В;
Киев, ул. Берковецкая, 6-В;
Киев, ул. Братиславская, 11;
Кропивницкий, ул. Попова космонавта, 8;
Одесская область, Овидиопольский район, пгт. Авангард, 7-км Овидиопольской дороги, 1;
Одесская область, Овидиопольский район, с. Лиманко, просп. Жуковая маршала ж/м (Дружный), б. 99;
Сумы, ул. Героев Крут, 1/3;
Хмельницкий, ул. Заричанская, 11/4;
Черновцы, ул. Хотинская, 10А.