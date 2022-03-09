Альфа-Банк Украина обеспечил возможность снятия наличных денег на кассах 'Эпицентра'

Альфа-Банк Украина предлагает покупателям торговой сети Эпицентр снять наличные деньги на кассах при расчете за приобретенный товар. Лимит по картам Visa и Mastercard 6000 грн. В настоящее время эта услуга доступна в 10 магазинах Эпицентра в разных регионах Украины.

Все, что клиенту нужно – при расчете за товар на кассе в размере не менее 1 грн уведомить кассира о необходимости снять наличные. Рекомендуем заранее уточнить доступность услуги в конкретной кассе.

Альфа-Банк Украина делает все возможное, чтобы клиент мог получить наличные деньги в как можно большем количестве точек по всей Украине. Команда финучреждения планирует увеличить количество Эпицентров, где доступна эта услуга до 40 магазинов.

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Список магазинов Эпицентра, где уже можно снять наличные:

Винницкая область, Винницкий район, с. Зарванцы, Хмельницкое шоссе, дом. 1а;

Запорожье, ул. Запорожская, 1В;

Киев, ул. Берковецкая, 6-В;

Киев, ул. Братиславская, 11;

Кропивницкий, ул. Попова космонавта, 8;

Одесская область, Овидиопольский район, пгт. Авангард, 7-км Овидиопольской дороги, 1;

Одесская область, Овидиопольский район, с. Лиманко, просп. Жуковая маршала ж/м (Дружный), б. 99;

Сумы, ул. Героев Крут, 1/3;

Хмельницкий, ул. Заричанская, 11/4;

Черновцы, ул. Хотинская, 10А.