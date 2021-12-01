Альфа-Банк разыграет в Украине два электромобиля Tesla

Альфа-Банк Украина и Visa проводят акцию "Фантастический Хамелеон", в которой каждый владелец карты Caméléon может выиграть один из двух автомобилей Tesla Model 3.

Акция будет проходить с 1 декабря 2021 по 31 января 2022. А уже 14 января станет известен первый владелец Tesla. 14 февраля, ко Дню святого Валентина, будет определен второй победитель.

Как испытать удачу. Чтобы попытаться выиграть Tesla Model 3, нужно выполнить всего два условия:

- уже пользоваться или оформить карту Caméléon в цифровом банке Sense SuperApp,

- обменять бонусы в программе вознаграждений Cash’U CLUB на неограниченное количество шансов (1 шанс равен 10 бонусам).

Видео дня

Уже сейчас автомобили можно увидеть в киевских торговых центрах Ocean Plaza и River Mall. Все желающие смогут не только сделать фото возле зон с электромобилями, оформленных в виде фантастического хамелеона. Но и посидеть в салоне Tesla. А два счастливчика уедут на них домой. Возможно, это будете вы!