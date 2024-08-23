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Александр Усик посетил новоселье защитника Мариуполя. Фото

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Александр Усик посетил новоселье защитника Мариуполя. Фото

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пришел в гости к защитнику Мариуполя, который получил квартиру от ОО "Сердце Азовстали" Рината Ахметова. Проект уже обеспечил собственным жильем более 130 защитников с I или II группой инвалидности, а в общей сложности до конца года предоставит героям 200 .

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Принимавший участие в обороне Мариуполя морской пехотинец Ростислав Приступа стал владельцем квартиры в Киевской области по программе "Сердце Азовстали. Дома". Новоселье защитника посетил абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Александр Усик посетил новоселье защитника Мариуполя. Фото

Визит спортсмена стал настоящей неожиданностью для защитника. Приступ сам с детства увлекается спортом. Именно спорт помогает ему восстанавливаться после тяжелого ранения, полученного в Мариуполе. Через него Ростислав сначала вообще не мог ходить, но благодаря кропотливому труду оборонец передвигается на костылях. Александр Усик также показал защитнику несколько упражнений и дал советы, которые будут полезны для восстановления

Александр Усик посетил новоселье защитника Мариуполя. Фото

"После плена, у меня был период, когда я два месяца сидел и почти не занимался. И я чувствовал себя не очень комфортно. Тогда я понял, что нужно не сидеть на месте и постоянно чем заниматься, и тогда жизнь становится интереснее. И очень спасибо проекту "Сердце Азовстали" и Ринату Ахметову. Я и не мечтал, что когда-то мне могут подарить квартиру.

По программе "Сердце Азовстали. Дома" квартиры получили уже более 100 защитников Мариуполя с I или II группой инвалидности получили собственные квартиры в разных уголках Украины. Всего проект передаст 200 квартир.

"Нашим защитникам нужна такая поддержка. Это очень отличная инициатива. Мне очень приятно было пообщаться с Ростиславом. Услышать его историю. Ответить на его вопросы. Быть полезным советом", – делится впечатлениями о новоселье Александр Усик.

Александр Усик посетил новоселье защитника Мариуполя. Фото

"Для нас каждая история каждого защитника из этих 200 - это отдельный вызов. Потому что это люди, которые получили очень тяжелые ранения. Но в то же время это возможность создать историю успеха, показать ее и мотивировать других", – отметила Председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Проект открывает дополнительный прием заявок на программу "Дома". В этом году квартиры получат еще 70 защитников Мариуполя. Податься на программу можно до конца октября по телефону горячей лени 0(800)600114.