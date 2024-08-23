Александр Усик посетил новоселье защитника Мариуполя. Фото

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пришел в гости к защитнику Мариуполя, который получил квартиру от ОО "Сердце Азовстали" Рината Ахметова. Проект уже обеспечил собственным жильем более 130 защитников с I или II группой инвалидности, а в общей сложности до конца года предоставит героям 200 .

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Принимавший участие в обороне Мариуполя морской пехотинец Ростислав Приступа стал владельцем квартиры в Киевской области по программе "Сердце Азовстали. Дома". Новоселье защитника посетил абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Визит спортсмена стал настоящей неожиданностью для защитника. Приступ сам с детства увлекается спортом. Именно спорт помогает ему восстанавливаться после тяжелого ранения, полученного в Мариуполе. Через него Ростислав сначала вообще не мог ходить, но благодаря кропотливому труду оборонец передвигается на костылях. Александр Усик также показал защитнику несколько упражнений и дал советы, которые будут полезны для восстановления

"После плена, у меня был период, когда я два месяца сидел и почти не занимался. И я чувствовал себя не очень комфортно. Тогда я понял, что нужно не сидеть на месте и постоянно чем заниматься, и тогда жизнь становится интереснее. И очень спасибо проекту "Сердце Азовстали" и Ринату Ахметову. Я и не мечтал, что когда-то мне могут подарить квартиру.

По программе "Сердце Азовстали. Дома" квартиры получили уже более 100 защитников Мариуполя с I или II группой инвалидности получили собственные квартиры в разных уголках Украины. Всего проект передаст 200 квартир.

"Нашим защитникам нужна такая поддержка. Это очень отличная инициатива. Мне очень приятно было пообщаться с Ростиславом. Услышать его историю. Ответить на его вопросы. Быть полезным советом", – делится впечатлениями о новоселье Александр Усик.

"Для нас каждая история каждого защитника из этих 200 - это отдельный вызов. Потому что это люди, которые получили очень тяжелые ранения. Но в то же время это возможность создать историю успеха, показать ее и мотивировать других", – отметила Председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Проект открывает дополнительный прием заявок на программу "Дома". В этом году квартиры получат еще 70 защитников Мариуполя. Податься на программу можно до конца октября по телефону горячей лени 0(800)600114.