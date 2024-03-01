'Активно используется для российской дезинформации': в Раде рассказали, могут ли заблокировать Telegram в Украине

Социальная сеть Telegram активно используется для распространения российской дезинформации. При этом администрация сети не идет на сотрудничество с украинскими властями в вопросе блокирования каналов и аккаунтов, распространяющих фейки.

Если такое сотрудничество не удастся наладить, Telegram в Украине может быть заблокирован, как это было сделано с российскими сетями ВКонтакте и Одноклассники. Такое мнение высказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Он напомнил, что, по данным Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Telegram Россия активно использует для распространения дезинформации.

При этом попытки украинских властей установить контакт с администрацией сети по блокированию таких каналов и аккаунтов пока остаются безуспешными.

И если сотрудничество наладить так и не удастся, в Украине могут рассмотреть другие варианты противодействия российской пропаганде, вплоть до блокирования ресурса.

"Более эффективным способом противодействия российской пропаганде является взаимодействие администрации сети с нашими спецслужбами. Но у нас есть опыт блокирования вКонтакте и Одноклассники. Поэтому если такое сотрудничество не будет налажено, то я не удивлюсь, что наши спецслужбы введут санкции. Какие – это будет их решение", – отметил Юрчишин.

При этом глава Комитета по свободе слова обратил внимание на особенности работы украинских журналистов, распространяющих ту или иную информацию в Telegram. Если эта информация взята с пропагандистского ресурса, то правильно было бы четко это указывать.

"Распространение информации вряд ли можно рассматривать как злоупотребление чем-то. Здесь важны стандарты распространения. Если есть ссылка, что канал, являющийся источником информации, внесен СБУ в список российских пропагандистских и это дает возможность гражданам оценивать качество такой информации – все в порядке. Хотя, конечно, мне непонятно почему украинцы готовы пользоваться источниками, контролируемыми страной-агрессором", – подчеркнул Юрчишин.

В то же время он отметил, что о блокировании Telegram полностью в Украине на данный момент речь не идет, поэтому украинцам, которые используют эту сеть для заработка или для отслеживания новостей, переживать не о чем.

"Мы на этапе налаживания коммуникации с владельцами и администраторами сети. Больше бы я советовал инвестировать свое время и усилия не в реагирование на хайповые темы, которые разгоняют сами Telegram-каналы, а на проверку информации и способности ее критически оценивать. Если бы наши граждане владели этими навыками, не потребляли бы бездумно российскую пропаганду, то и вопросов к соцсетям не было бы. Но это сложно, потому что проверка информации, особенно эмоционально заряженной требует времени. Удобнее просто верить тому, что читаешь, не анализируя источник", – резюмировал Юрчишин.

Напомним, в феврале в ГУР МОУ заявили, что Telegram несет реальную угрозу для безопасности Украины. Поэтому поиск путей решения проблемы является одной из первоочередных задач.

На фоне войны с Россией, в том числе и в информационной плоскости, Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, среди которых и Telegram. Речь идет о том, чтобы социальные сети перешли к работе по прозрачным правилам в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

Сотрудничество это продвигается с разным успехом. С Telegram оно выстраивается труднее всего.