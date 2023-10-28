Активисты очистили Берег Закарпатского Моря от мусора: как выглядел заказник до уборки. Видео

Активисты проекта Chysto.de очистили от мусора берег водохранилища, раскинувшегося на реке Теребля, известного как Закарпатское море. Водоем был заполнен бытовым мусором, который выбрасывают жители прибрежных сел и отдыхающие.

Видео по акции опубликовал в Facebook ресторатор Виктор Михайлов, который тоже присоединился к инициативе. Он отметил, что насладиться красотой пейзажей было невозможно из-за человеческого безразличия и безответственности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Так человек превратил райский уголок Карпат в мусорник… Можно много сетовать на такое положение вещей, можно ссориться, а можно начать спасать ситуацию из себя", – добавил активист.

Видео дня

Михайлов сообщил, что сознательные люди из Chysto.de спасают это место от мусора уже два года подряд. Они руководствуются единственной целью – превратить Берег Закарпатского Моря в заказник местного значения, что прежде всего спасет от гибели местную экосистему, а бонусом – отдых для людей на этой территории станет приятнее.

Ресторатор призвал всех неравнодушных приобщаться к подобным инициативам и не забывать, что чистота начинается с каждого.

Как сообщалOBOZ.UA, в августе львовский активист Юрий Федечко под солнцем и дождем прошел пешком 95 км 500 м, чтобы собрать средства на помощь раненым бойцам Вооруженных сил Украины. На путь из Львова до поселка Сходница у него ушло 19 часов и 15 минут.

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