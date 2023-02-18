Актер Марк Гэмилл разыгрывает постеры с автографом за вклад в поддержку Украины

На собранные средства будут приобретены разведывательные дроны RQ-35 Heidrun, которые сохранят жизнь украинским защитникам.

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Идея создать плакаты появилась после того, как Хэммилл стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24, начатой президентом Зеленским. Автор рисунка – иллюстратор Джастин Арам – изобразил легендарный корабль X-wing Fighter из кинофраншизы "Звездные войны". Именно на таком Люк Скайуокер уничтожил главное оружие Галактической империи – "Звезду смерти". В версии Арама звездолет имеет желто-голубой цвет и противостоит космическому флоту империи в цветах российского флага. Художник опубликовал работу в Twitter, после чего она разошлась по сети, а Марк распространил иллюстрацию в собственной ленте с подписью "Да будет с вами сила".

"Мы решили разыграть ограниченное количество постеров в стиле "Звездных войн" среди настоящих фанатов, коллекционеров и всех, кто желает помочь Украине. Каждый плакат — это не просто сувенир, а напоминание о том, что борьба добра со злом существует не только в кино. Все, кто пожертвует на разведывательный дрон для украинских защитников, смогут получить коллекционный постер в память о собственном вкладе в победу Украины над реальной империей", – прокомментировал запуск инициативы Марк Гэмилл.

В общей сложности разыграют десять постеров с подписью Марка, пять из них — среди всех, кто переведет в поддержку Украины минимум 100$ (3657 грн). Победителей выберут с помощью рандомайзера, поэтому для участия необходимо указать адрес своей электронной почты. Количество пожертвований по одному адресу неограничено. Еще пять постеров гарантированно получат те, кто пожертвует 10 000$ (365 700 грн). Особую ценность плакатам добавляет тот факт, что легендарный актер не ставил подпись ни на одном сувенире с 2017 года.

Розыгрыш продлится с 17 февраля по 24 марта (00:00 GMT-8) 2023 года. Пожертвовать и принять участие в розыгрыше можно по ссылке.