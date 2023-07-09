Аккаунты Twitter Blue подпитывают дезинформацию о войне в Украине: конкретные примеры

Некоторые пользователи с верифицированными аккаунтами в Twitter, которые оплачивают продвижение своего контента другим пользователям, распространяют дезинформацию относительно войны России против Украины. Такие посты становятся вирусными.

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Об этом сообщает издание BBC. На днях в социальной сети появилось множество обманчивых сообщений, касающихся недавних беспорядков во Франции. Однако необходимо отметить, что на протяжении прошлой недели также стал вирусным пост, посвященный военной поддержке Соединенных Штатов Украине.

Один из опубликованных скриншотов представлял собой заголовок с веб-сайта новостей, сопровождаемый изображением двух винтовок. Заголовок гласил: "Атака на французскую полицию произошла с применением американских винтовок, возможно, поставленных из Украины".

Также несколько аккаунтов в Twitter, имеющих подписку, поделились этой публикацией, которую просмотрели более миллиона раз. BBC провела расследование и выяснила, что это сообщение поступило из прокремлевских каналов в Telegram.

Изображение, использованное в сообщении, впервые появилось в российском военном блоге в 2012 году, в котором сообщалось о соревнованиях по стрельбе на полигоне под Москвой.

Издание отмечает, что журналистам не удалось найти ни одной онлайн-статьи с таким заголовком и изображением, которое распространялось в Twitter.

Кроме того, несколько проверенных аккаунтов в Twitter с галочкой недавно распространили заявление о том, что Россия обнаружила "фабрики младенцев" в Украине.

Подобная ситуация произошла в конце июня в центре Краматорска на востоке Украины в результате российского ракетного обстрела погибли восемь человек.

Сразу после атаки в заметке аккаунта с подпиской на Twitter Blue, который позиционирует себя как источник новостей, утверждалось, что удар был нанесен Украиной по ошибке и попал в военные казармы, где находились войска НАТО и иностранные наемники.

Напомним, что российские пропагандисты во вторник, 4 июля, начали распространять фейки о том, что в ночь на 5 июля Украина якобы собирается атаковать Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

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