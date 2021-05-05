Вступна кампанія абітурієнтів 2021 – не за горами. Часу на підготовку – все менше, а турбот у батьків випускників – все більше. Скасування ДПА остаточно дезорієнтувало всіх учасників освітнього процесу. Чи всі випускники шкіл складатимуть ЗНО цьогоріч? Що робити абітурієнтам, які не наберуть прохідний бал? Та як поводитись батькам, чиї очікування не співпадають з бажаннями дітей? Поміркуємо разом...

Новації 2021

Через коронавірусні ризики за місяць до кінця навчального року парламент скасував ДПА для 11-класників. Настрашені нововведеннями українські школярі спершу зітхнули з полегшенням, проте згодом усвідомили: для вступників екзамени ніхто не скасовує. Утім, витраченого часу не повернеш. Підлітки, що збавили темпи підготовки в надії на скасування тестових випробувань, тепер неабияк переймаються за результати. Більше того, на багатьох тиснуть батьки. Шаблон усім нам знайомий: не вступити до ВУЗу одразу після школи приблизно дорівнює ганьбі всього роду.

Хороша новина як для дітей, так і для їхніх батьків. Провалена чи проігнорована вступна кампанія не є чимось сороміцьким, і точно не зводиться до кінцю світу. Ба більше – канікули тривалістю в один навчальний рік у більшості випадків ідуть лише на користь вступнику. Міжнародні дослідження свідчать: популярна в світі практика Gap Year, така собі академічна відпустка для вступників, виключно позитивно впливає на результативність майбутніх студентів та схвально оцінюється провідними університетами світу.

Gap Year та його переваги

Практика брати рік перерви між школою та вступом до ВНЗ зародилася в ще 70-х роках минулого століття у Великобританії. Всього за 30 років ініціатива поширилась на США та більшість європейських країн. Сьогодні на заході нікого не дивує бажання підлітка зробити паузу та взяти рік на роздуми перед свідомим вибором майбутньої професії. Натомість, на теренах колишнього СРСР досі скептично ставляться до змін у стандартній безрозривній схемі дитсадок-школа-ВНЗ-робота-пенсія. І будь-яка пауза в класичному ланцюгу досі сприймається суспільством як відхилення.

Проте практика річної перерви має низку вагомих переваг, а головне - готує "злих і вразливих" до життя. Розглянемо кожну з них і спробуємо зрозуміти, які перспективи відкриваються вчорашнім школярам.

Можливість видихнути. Останній рік навчання у школі нерозривно пов’язаний зі стресом для підлітка. Завершити опанування шкільної програми, підготуватись для іспитів, визначитись із майбутнім фахом… І все це – на фоні бурхливих гормональних змін, формування кола інтересів, перших закоханостей та стрімкого дорослішання. Забагато, як для 16-річної людини, чи не так?.. Тому можливість зробити рік перерви між випуском та вступом – непогана можливість опанувати себе і роззирнутись довкола, замість стрімкого перестрибування з одного стресу в інший. Час знайти себе. Чи просто прийняти рішення про майбутній фах, коли 9 місяців поспіль не маєш нормальної можливості підняти голову від підручників та конспектів? Зокрема, Гарвард радить своїм студентам взяти рік на роздуми перед вступом. Адже за цей час підліток може піти двома шляхами. На першому - впевненість у своєму виборі, а отже – старт навчання стає більш вмотивованим та свідомим. На другому – кардинальна зміна кола інтересів. Це теж вагома перевага, яка страхує від помилок у виборі фаху, який врешті так і не стане справою життя. Мотивація подорослішати. У підлітковому віці кожен прожитий місяць може докорінно змінити уявлення людини про себе та навколишній світ. Що вже казати про цілий рік, виділений на розвиток та самопізнання? Умови якісно підготуватись до вступу. Адже коли знаєш напевне, чого хочеш – з’являється мотив. До того ж, систематизувати вивчений матеріал набагато простіше, коли не потрібно одночасно з підготовкою долати залишки загальноосвітньої програми.

Отже, можливість паузи дає підлітку суттєво більше, ніж забирає. А якщо ви й досі вагаєтеся, чи запропонувати дитині взяти рік паузи перед вступом – далі розглянемо кілька ідей, як провести Gap Year цікаво та з користю.

Кейси Gap Year

На щастя, практика брати рік на роздуми поволі популяризується і в Україні. З’являється все більше громадських ініціатив, які підказують, куди спрямувати енергію вільного підлітка, перед яким весь світ як на долоні. Найбільш популярними на сьогодні є 4 напрями діяльності:

Волонтерство. Безліч українських та міжнародних організацій шукають ініціативну молодь для участі у волонтерських проектах. Це чудова можливість побачити світ, познайомитись з новими культурами, опанувати мови та принести користь, практично не вкладаючись фінансово. Самоосвіта. Випускники українських шкіл часто встають з-за парт перенасиченими непотрібними знаннями, проте абсолютно не пристосованими до життя в соціумі. Як розпоряджатись фінансами? Як заплатити за комунальні послуги? Як не потрапити на гачок шахраям всіх мастей та рангів? Школа цьому не навчає, проте вимагає вміло обчислювати інтеграли. Перехід зі школи до ВУЗу без паузи майже автоматично дорівнює вакууму в нових знаннях, що не передбачені освітніми програмами. Коли ж опановувати те, що цікаво, але не вмістилось до програм учбових закладів? Правильно, Gap Year тут як тут. Робота. В 17 років може здаватись, що маркетинг, менеджмент чи юриспуденція – покликання всього життя. Проте перша ж виробнича практика у ВНЗ красномовно демонструє: реалії професії різняться від уявлень. На риторичне запитання "як уникнути розчарувань?" є відповідь… Спробувати постажуватися з омріяного фаху під час річної перерви! Та й можливість підзаробити – приємний бонус для бунтівних юнаків і юнок, що намагаються довести батькам свою самодостатність. Мандрівки. Gap Year – прекрасна можливість познайомитись зі світом, новими культурами, мовами, світоглядами. Хтозна, можливо саме така подорож стане поштовхом для вступу до знаного в світі вишу? Адже Україні точно потрібні спеціалісти міжнародного класу.

Втрата чи надбання?

Провалені екзамени – не кінець світу. Випадок це чи свідоме рішення, проте пауза між школою та ВУЗом – лише на користь підліткам. Дітям не потрібно переживати, якщо набраних балів не вистачило для вступу в омріяний ВУЗ. Адже тепер є цілий рік на безліч цікавих та корисних ініціатив. Та й батькам не варто звинувачувати дитину у всіх смертних гріхах. Хтозна, а раптом пауза у формальному навчанні – подарунок долі, якими б драматичними обставини не видавались на перший погляд? Адже всім відома шаблонна фраза: все що не робиться – робиться на краще!

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