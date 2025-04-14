Адвокат назвал 'фарсом' дело Богуслаева и призвал освободить его под домашний арест

Адвокатское объединение "Кравец и партнеры" получило письмо Европейского суда по правам человека, касающееся дела трехлетнего содержания под стражей Героя Украины, бывшего нардепа, экс-президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

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Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на заявление киевского адвоката, главу АО Ростислава Кравца. По словам юриста, 86-летнего генерального конструктора вертолетной техники содержат под стражей без каких-либо альтернатив.

Адвокат настаивает, что Высший антикоррупционный суд конфисковал все имущество Богуслаева без доказательства его противоправной деятельности. "Поэтому все, что может теперь быть альтернативой, так это домашний арест, потому что все активы конфискованы", – пишет Ростислав Кравец.

"Само дело по сути обвинения уже превратилось в фарс. Как оказалось, все двигатели, которые были поставлены в Китай, там и находятся. Как выяснилось, все, в чем были обвинения, – это просто вымысел, который из-за журнашлюшек превратили в "факт", – продолжает юрист.

Он вспомнил, что сразу после выяснения этого двухлетнего рассмотрения и уже третьего прокурора вся коллегия судей взяла самоотвод, и теперь дело начинают рассматривать с начала.

"Понятно, что никто не хочет принять оправдательный приговор, а ждут просто его смерти, как бы цинично это не выглядело. Раз на обмен он не соглашается, пусть умрет в тюрьме. Пожалуй, так решили?" – сказал адвокат.

По его мнению, в таком случае прокуроры выйдут сухими из воды, а вот будущее судей вызывает у него вопросы.

"Сколько можно 86-летнего человека держать под стражей? Где все эти борцуны за права человека на зарплате у иностранцев, почему молчат? Ответ очевиден – все они обычные работники, а их деятельность не имеет ничего общего с защитой прав человека, как и нашего омбудсмена, если смотреть на все это объективно", – подытожил Ростислав Кравец.

Вячеслав Богуслаев был задержан в октябре 2022 года по подозрению в работе на страну-агрессора, а впоследствии СБУ сообщила, что он финансировал террористическую организацию "ДНР".

Кроме того, журналисты опубликовали телефонный разговор Богуслаева с россиянами, в котором он обсуждал вопросы торговли со страной-агрессором через третьи компании и страны.

На основании собранных доказательств следователи СБУ в октябре 2023 года передали в суд обвинительный акт на Вячеслава Богуслаева по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);