Ад Еленовки: бывшие узники колонии доверили свои истории Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Еленовка. Год назад, в ночь на 29 июля 2022 г. в колонии, где россияне содержали пленных военных из Азовстали, раздался взрыв. Погибли более 50 человек, более 70 получили тяжелые ранения. В своих "традициях" Россия пыталась обвинить в преступлении Украину.

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Ранее в Еленовке, временно оккупированном поселке Донецкой области, размещалась исправительная колония. С начала полномасштабной войны враг привозит сюда заключенных. Не только военных, но и гражданских, которые пытались убежать из оккупации или активно помогали своим соотечественникам.

В Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова немало историй мирных людей, переживших плен в Еленовке. Заключение большинства из них длилось более 100 дней.

Анна Ворошева: "Я мирный житель. Я эту формулировку услышала один раз и дальше ее всегда везде говорила. Потому что под гражданскими они подразумевают полицейских, бывших сотрудников прокуратуры". Самыми жестокими, по ее словам, были женщины-конвоиры.

Константин Величко: "Допросы. Сидения наприсядки. Побои. Затем камера 3×4, и двадцать с лишним человек. Спать приходится по 3–4 часа. Сменами, потому что все лечь не могут. Кто-то сидит, кто-то пробует лежать, кто-то сидит на столике, кто-то под столиком".

Сергей Лин — волонтер, который даже находясь в этом концлагере, умудрился сохранить другую заключенную жизнь. Тот, кого он спас, – заслуженный тренер Украины по боксу.

"Ему стало плохо. Я начал делать реанимационный массаж. Мы его два с половиной часа вытаскивали. Его забрали в больницу. Через месяц вернули в Еленевку", — рассказывает волонтер.

Евгений Межевой — отец троих детей, которых воспитывает своими силами, и бывший военный. Пока отец был в неволе, его детей вывезли в Россию, чтобы отдать на усыновление. Евгений провел в Еленовке 45 суток.

"Камеры тесные. Я научился спать на одной ноге. Потом подписался на работу – копал огород, убирал туалеты, двор, ремонтировал помещение. Можно было заработать хоть пачку сигарет или кусок сала", – рассказывает Евгений.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.