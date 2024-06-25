Абоненты 'Киевстар' совместно с фондом 'Вернись живым' собрали более 12 млн грн для Воздушного командования 'Юг'

В рамках совместной инициативы "Киевстар" и фонда "Вернись живым", компания "Киевстар", ее абоненты и неравнодушные украинцы присоединились к обеспечению мобильными системами связи для Воздушного командования "Юг". Начиная с апреля текущего года на реализацию проекта собрано уже 62,7 млн гривен, из которых в том числе 12,3 миллиона гривен – благодаря благотворительной Суперсиле "Помощь ВСУ", доступной абонентам "Киевстар" в рамках большинства тарифных планов подписки.

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"Компания "Киевстар" продолжает поддерживать защитников, защищающих Украину. Сейчас наша цель – аккумулировать 65 млн грн, чтобы обеспечить ПВК "Юг" десятью комплексными аппаратными связями и необходимым оборудованием. Мы благодарны всем, кто вовлекается в сбор и поддерживает проект", – отмечает Александр Комаров , генеральный директор "Киевстар".

Усиление эффективной работы ПВО на южном направлении – важная инициатива для "Киевстар", ведь ППК "Юг" прикрывает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, а также частично Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области. Чтобы поддержать сбор, национальный мобильный оператор со своей стороны уже перечислил 50 миллионов гривен на этот проект. Кроме того, более 400 тысяч гривен было собрано силами украинцев непосредственно на счет фонда компетентной помощи армии "Вернись живым".

Комплексные аппаратные связи (КАЗы) – это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные Фондом и военными противовоздушной обороны, благодаря которым происходит координация работы и организация связи между подразделениями ПВО. При необходимости их можно использовать в качестве командно-штабных машин, принимающих информацию об опасности с воздуха и в считанные секунды передают ее в боевые подразделения, уничтожающие вражеские цели.

Каждый, кто хочет присоединиться к сбору, может внести индивидуальный взнос на счет инициативы. А абоненты "Киевстар" могут подключить уникальную благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ" – это специальная подписка, позволяющая клиентам производить ежемесячный донат на разминирование в размере до 50 грн, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента, пока у него подключена Суперсила "Помощь ВСУ", доступная в большинстве тарифов подписки "Киевстар".

Как принять участие в собрании:

Убедитесь, что в вашем тарифе есть Суперсила "Помощь ВСУ" – это удобно сделать в приложении "Мой Киевстар"; Подключите Суперсилу "Помощь ВСУ" – это можно сделать через приложение "Мой Киевстар", по номеру 500 или с помощью USSD-запроса *550*11*1#; Просто оплачивайте свой тариф, как всегда, а "Киевстар" перечислит до 50 грн с каждой оплаты тарифа в фонд "Вернись живым".

Напомним, что инициатива "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО" – это совместный проект "Киевстар" и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым", который стартовал в апреле 2024 года и продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 65 миллионов гривен.