Очередная фотография вакцинации очередного ЛОМА вызывает все большее недоумение.

Х*й знает кто на камеру вакцинируется кроме тех кто должен.

Складывается устойчивое впечатление, что во власти просто решили таким не хитрым способом легализировать ВИП-вакцинацию.

ЛОМ лет тридцати пишет:

- Тут такое дело, вакцины открыли - остались лишние - мне предложили - я согласился, чтобы она не пропала.

И добавляет:

- Люди, я популярный в Инсте - смотрите на меня и не отказывайтесь.

Кто бл*дь отказывается?

Вы что, кого-то спрашивали?

А не ох*ели ли вы?!

Кого ты агитируешь в Инсте?

Моего 90 летнего деда?

Или консьержку пенсионерку из моего дома?

В Швейцарии.

Именно для этих целей создали сайт экспресс вакцинации.

Любой желающий - кто готов в течении часа с момента звонка из медпункта прибыть для вакцинации - оставляет свои данные и место жительства.

И если появляется вакантная вакцина она идёт не для политиков или селебрити - а простым людям, которые быстро готовы приехать.

Вчера COVID заболела моя тёща из группы риска, которой за 70 и у которой букет хронических заболеваний.

Если бы она жила в нормально стране, то к 20 марта уже получила бы обе дозы вакцины.

Сделай вы вакцинацию по настоящему доступной и массовой - то даже в Украине такие как она могли бы к этому времени частично провакцинироваться.

Но вы и дальше х*и гоняете.

Поэтому у вас вакцинируются диджеи, политики и блогеры - вместо пожилых людей и всех остальных желающих.

Откройте запись с привязкой к населенному пункту для тех, кто готов приехать на мгновенную вакцинацию и поверьте - ни в одном регионе не будет лишних вакцин для ваших придворных ЛОМов.

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