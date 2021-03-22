А не офигели ли вы: вакцинируются политики и блогеры вместо пожилых людей!
Очередная фотография вакцинации очередного ЛОМА вызывает все большее недоумение.
Х*й знает кто на камеру вакцинируется кроме тех кто должен.
Складывается устойчивое впечатление, что во власти просто решили таким не хитрым способом легализировать ВИП-вакцинацию.
ЛОМ лет тридцати пишет:
- Тут такое дело, вакцины открыли - остались лишние - мне предложили - я согласился, чтобы она не пропала.
И добавляет:
- Люди, я популярный в Инсте - смотрите на меня и не отказывайтесь.
Кто бл*дь отказывается?
Вы что, кого-то спрашивали?
А не ох*ели ли вы?!
Кого ты агитируешь в Инсте?
Моего 90 летнего деда?
Или консьержку пенсионерку из моего дома?
В Швейцарии.
Именно для этих целей создали сайт экспресс вакцинации.
Любой желающий - кто готов в течении часа с момента звонка из медпункта прибыть для вакцинации - оставляет свои данные и место жительства.
И если появляется вакантная вакцина она идёт не для политиков или селебрити - а простым людям, которые быстро готовы приехать.
Вчера COVID заболела моя тёща из группы риска, которой за 70 и у которой букет хронических заболеваний.
Если бы она жила в нормально стране, то к 20 марта уже получила бы обе дозы вакцины.
Сделай вы вакцинацию по настоящему доступной и массовой - то даже в Украине такие как она могли бы к этому времени частично провакцинироваться.
Но вы и дальше х*и гоняете.
Поэтому у вас вакцинируются диджеи, политики и блогеры - вместо пожилых людей и всех остальных желающих.
Откройте запись с привязкой к населенному пункту для тех, кто готов приехать на мгновенную вакцинацию и поверьте - ни в одном регионе не будет лишних вакцин для ваших придворных ЛОМов.
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