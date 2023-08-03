'А на этом крюке Путина повесим': Порошенко привез необходимую технику в бригаду, которая воюет под Авдеевкой и Бахмутом

Петр Порошенко привез очередную партию техники на восточный фронт. В этот раз три передвижных авторемонтных мастерских, которые изготавливают волонтеры ОО "Дело Громад" на базе британских грузовиков DAF, передали в подразделения Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого.

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Военные поблагодарили за технику и вручили Порошенко от Президентской бригады флаг 23-го отдельного батальона. Об этом пятый президент рассказал в Facebook.

Мастерские оборудованы необходимым для ремонта военной техники инструментом и позволяют восстанавливать боевые машины, не теряя драгоценное время на дальние переезды в тыловые ремонтные базы.

"Думать, куда доставить подбитую технику – на завод, в ремонтный ангар или вообще за границу, – задача не из легких. НАТО создает мастерские за границей, куда Украина таскает подбитую технику на ремонт. Но есть вещи, которые можно сделать здесь и сейчас. Дать возможность нашим танкам или грузовикам продолжать работать. И как раз эту проблему решает передвижная авторемонтная мастерская", – объяснил Петр Порошенко.

Он также отметил, что при изготовлении мастерских учтены рекомендации военных.

"Это наша разработка и наше производство, и они очень хорошо зарекомендовали себя на фронте", – рассказал пятый президент.

Подразделения Президентской бригады сейчас ведут наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Купянска.

"И это тот случай, когда ремонт техники нужен здесь и сейчас. Нет времени ждать 2 месяца ремонта", - пояснил Порошенко.

Показывая на кран одной из автомастерских, Порошенко добавил: "а на этом крюке Путина повесим. Крюк крепкий и выдержит".