Я в дитинстві багато читала. Запам’яталася книжка про мавпочку Анфісу, навіть зараз перед очима картинки з книжки. Потім я виросла і виявилось, що книг у світі так багато, що навіть якщо не робити нічого крім читання все життя все одно не вдасться здолати і десятої частини. Тому важливо, що б ті книжки які ви читаєте були справді вартими витраченого на них часу. Особливо це стосується дитячої літератури. Зараз за цих важких часів книг в Україні друкується драматично мало. Кожна з них цінна та заслуговує на увагу. При написанні цієї книжки День змін Сірого Вуса, Дар’я Носенко думала не тільки про дітей, але і про їх батьків які читатимуть разом із ними цю книжку. Зараз, коли старий світ рушиться і старі герої перестають бути актуальними дуже важливо правильно обирати героїв нових. Пам’ятаєте радянських казкових зайчиків які тремтять під ялинкою чекаючи на вовка. Я вважаю, що їх час минув.

Видео дня

Що буде, якщо перестати боятися? Що, як дозволити собі бути собою? Ми, ті хто не на словах знає, що таке свобода, підказуємо до неї шлях Сірому Вусу, головному герою цією красивої мудрої книжки. А ви готові до знайомства з оновленим мешканцем українських лісів, його чудернацькими вусами та пригодами, які вчать жити щасливо?

Аудіо-версія: