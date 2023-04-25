На сайті Європейського Союзу міститься інформація, що до Дня Європи залишилося 13 днів 17 годин 56 хвилин 44 секунди (на момент написання цієї статті).

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Гасло майбутнього Дня Європи теж символічне "Обрати своє майбутнє".

Одразу ж нагадаю, що країни ЄС від 1964 року відзначають День Європи як день миру та єдності саме 9 травня, увічнивши день проголошення Декларації Шумана, який вважається днем народження Європейського Союзу.

В Україні, яка в Основному Законі - Конституції визначила свій стратегічний курс, як європейський, досі День Європи відзначається в третю суботу травня. Це рішення ухвалив Президент Леонід Кучма в 2003 році, бо місце 9 травня було зайняте Днем перемоги від Сталіна, згодом від Брежнєва, а нині від Путіна, який перетворив цей день на головне свято "російського світу" - "побєдобєсіє". Культ "Великої перемоги" залишається в Росії єдиною, досі працюючою, ідеологемою для обґрунтування спеціального "месіанства" російського народу та існування СРСР.

Цікаво також, що саме Сталін в 1947 році відмовився від проведення урочистих заходів та параду на День Перемоги, бо в той час комуністична влада фактично забула про соціальний захист та підтримку ветеранів та інвалідів війни.

Святковим і вихідним в СРСР 9 травня стає при Брєжнєві вже в 1965 році, коли інвалідів війни стає на порядок менше.

Отож від 1965 року 9 травня світоглядно розділяє світ на СРСР та його союзників, які перетворюють цей день на "побєдобєсіє російського світу" та країни, який вшановують День памʼяті та примирення 8 травня з нагоди ухвалення Антигітлерівською коаліцією Акту капітуляції нацистської Німеччини.

А що Україна?

Починаючи з 2016 року в Україні відзначається 8 травня - як день памʼяті та примирення і святкується як державне свято 9 травня - День перемоги над нацизмом. Спроба в квітні 2022 року відмінити святкування 9 травня і і відзначати лише 8 травня як державне свято - День памʼяті та перемоги над нацизмом, виявилася неуспішною. Влада вирішила, що це знову НЕ на ЧАСІ.

Нині ж в умовах кровопролитної війни російської орди країни-терориста військового злочинця Путіна проти українського народу збереження свята путінсько-сталінського "побєдобєсіє" в Україні вважає СВІТОГЛЯДНИМ ЗЛОЧИНОМ!

Отож влада мусить нарешті обрати для себе:

вона разом із країнами Європи 8 травня вшановує памʼять жертв Другої світової війни, а 9 травня - святкує День Європи чи разом із Путінською Росією та її союзниками продовжує водити "безсмертні полки" в день "побєдобєсія"!

Більшість українського суспільства, між іншим, вже вирішила для себе це питання:

- згідно даних опитування проведеного КМІС в січня 2023 року

62 відсотки громадян України вважають правильним відзначати

8 травня - День памʼяті та примирення і лише 22 відсотки продовжують підтримувати святкування 9 травня як Дня перемоги.