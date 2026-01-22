86% возвращаются в строй после ранений: как Третья штурмовая заботится о своих побратимах. Видео

86% побратимов Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Вооруженных Сил Украины возвращаются в строй после ранений. Это заслуга патронатной службы "Ангелы", которая ведет раненых от больницы до полного восстановления.

Их задача – в буквальном смысле возвращать бойцов к жизни. Ангелы помогают собрать медицинские документы, находят лучшие клиники, организуют бесплатную реабилитацию и протезирование, помогают с трудоустройством, или вернуться в строй. Есть даже собственная стоматология, где можно поставить импланты!

Андрей Билецкий понял важность опеки более 10 лет назад, когда начали терять друзей. Он доверил Елене Толкачевой (Гайке) создать структуру поддержки раненых, погибших и их семей. Главная ценность – человеческое отношение к бойцам.

В 2022 году Гайка масштабировала систему сопровождения. Сейчас, когда мы стали корпусом с десятками тысяч военнослужащих, ценности сохранились – ко всем отношение такое же, как к тем, кто был нашими друзьями более 10 лет назад.

Сегодня 22 января в 19:00 Гайка, Дзвинка и Цифра расскажут, как Тройка заботится о своих: лечит, протезирует, ставит на ноги, возвращает в строй. Ставь вопрос – получи ответ из первых уст.