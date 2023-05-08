Вторую мировую мы сейчас называем "та война". Ибо теперь у нас война уже другая. И снова — с фашизмом.

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80 лет назад в войне немецкого фашизма с русским Цивилизация помогла не гитлеру, а сталину, который тогда был более слабым и гораздо менее опасным.

И вот пришло время вынужденного продолжения. Русский фашизм окреп и стал главной угрозой человечества. Цивилизация снова ведёт борьбу с фашизмом — помогая Украине.

Для нас это именно продолжение. Желательно с окончанием. Которым будет наша Победа.

Слава Украине!